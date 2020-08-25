Как живет Тулун спустя год после наводнения

Год назад Тулун был городом-катастрофой. Сейчас это город-стройка. Здесь одновременно возводится два микрорайона, инфекционное отделение городской больницы, детская поликлиника. Новая школа уже готова и 1 сентября примет учеников. Еще одна школа в начальной стадии. Таких масштабов строительства Тулун не видел с советских времен. А таких стандартов - и вовсе никогда.

Новое жилье в Тулуне строится сразу в двух микрорайонах. В июле 66 семей получили ключи от квартир в микрорайоне Угольщиков. Фото: РИА Новости

Тон задают корпоративные стройки. Затопленные территории поддержали крупнейшие российские компании: РЖД возводит жилье, Сбербанк - инфекционное отделение городской больницы, фонд "Вольное дело" Олега Дерипаски - филиал детской поликлиники, а НК "Роснефть" - школу на 1250 учеников, самую современную в области. Причем не просто строят, но и оборудуют по последнему слову техники.

Гимназия на базальте

На вопрос: "Как проехать к новой школе?" - в Тулуне любой ответит без заминки. Школа на 1275 человек в микрорайоне Угольщиков - это достопримечательность города. Семь корпусов, два бассейна, зал для соревнований (по ощущениям, в него легко вошло бы три обычных школьных спортзала), актовый зал, форум-зал, музыкальная и изостудия, классы робототехники, огромная столовая и кухонный блок, больше похожий на центр управления космическими полетами. Чтобы не заблудиться в этом школьном царстве, дизайнеры продумали свой цветовой стиль для каждого блока и разработали понятную навигацию.

- Кажется, я родилась слишком рано и не там, - не могу сдержать я свою зависть, рассматривая классы.

- Все так говорят, - понимающе кивает головой директор школы № 20 Наталья Болдуева. - Мы сами под впечатлением - и учителя, и технический персонал. И название школе подходящее придумали "Новая эра".

Сейчас в корпусах и переходах суета - идут пусконаладочные работы, с ведрами и швабрами бегают уборщики, учителя носят книги, рабочие расставляют парты. Относительно тихо только в начальных классах - тут уже все вымыто, расставлено и ждет звонка.

Первого сентября в школе начнутся занятия. Даже не верится, что техника появилась на площадке в ноябре. Строители сделали невозможное, учитывая, что эта часть Тулуна стоит на скальном грунте. Чтобы подвести фундамент, рабочим пришлось долбить плиту диабаза. А чтобы залить бетон в холода, подрядчики доставили в Тулун специальные гигантские шатры и проложили десятки метров греющих кабелей.

Здесь будут учиться дети из школы № 20 и тулунской гимназии - обе они пострадали во время наводнения. Самые любопытные ученики уже прогуливаются вокруг. Внутрь еще никто не попал, но город будоражат слухи.

- Жалко, конечно, нашу старую двадцатую школу. Но если в новой все так круто, как рассказывают: и лаборатории, и компьютеры, и доски везде интерактивные, и бассейн будет работать, и дизайн современный - то, конечно, очень хочется там учиться. Хотя нет, учиться пока не очень хочется, еще бы месяц каникул, - хихикают старшеклассницы Лена и Оля.

Новая школа в Тулуне - самая современная в Иркутской области.И название ей дали соответствующее - "Новая эра". Фото: ФАУ "РосКапСтрой"

Круче, чем в "Докторе Хаусе"

В городской больнице Тулуна тоже царит нетерпение - здесь ждут сдачи инфекционного отделения. Здание необычное - его, как конструктор, собирают из готовых модулей-"вагончиков" с уже выполненной внутренней отделкой, подводкой под розетки, сантехническим оснащением.

- Старое отделение много лет находилось в здании бывшего садика. Сами понимаете, никаким нормам оно не соответствовало. И когда случилось наводнение и в Тулун приехали представители минздрава, мы попросили новое отделение на 28 коек. Построить его согласился Сбербанк, - рассказывает главврач тулунской городской больницы Елена Гусевская.

Чтобы сэкономить время, в Тулуне использовали готовые проекты - для школ, домов, ИЖС. Но типового проекта инфекционного отделения не нашли - в стране много лет не строили ничего подобного. Попробовали привязать к местности немецкий, но оказалось, что санитарные нормы двух стран слишком разные. И тогда решили использовать модульную технологию.

В марте начали пилить лес, в апреле - закладывать фундамент. В начале июня доставили первые модули. Сейчас отделение почти готово - необычной архитектуры двухэтажное строение, с внешними остекленными галереями, с полностью изолированными палатами-боксами. 10 из них одноместные, 5 палат формата "мать и дитя", остальные рассчитаны на двух человек.

Каждая палата оснащена фильтрами для очистки воздуха, больница легко делится на "чистую" и "грязную" зоны. Установлены автоматические боксы для подачи еды пациентам - внутри них посуда проходит обработку ультрафиолетом. Обособленная аварийная система электропитания, станция дезинфекции для машин "скорой". Специальная система канализации. Суперсовременное оборудование. Функциональные кровати.

- Это потрясающее ощущение: ты идешь по больнице своей мечты - как в каком-нибудь "Докторе Хаусе", - делится впечатлениями Елена Гусевская. - Ко мне уже обращаются врачи, готовые пройти переобучение на инфекционистов, чтобы работать в новом отделении.

Вот только на фоне стройки старое здание больницы стало выглядеть совсем уж грустно. По словам главврача, когда в Тулун приехал Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области, он признал, что оставлять больницу в таком виде нельзя. И договорился со Сбербанком о ремонте старых корпусов. Подрядчики перестелили кровлю, заменили окна, двери, обшили стены сайдингом, сделали ливневую систему, которой здесь отродясь не было. Провели косметический ремонт внутри.

- Вот теперь бы мне докторов, - вздыхает Елена Гусевская. - Врачей не хватает. Молодежь ехать в маленький город не хочет. Хотя у нас и программа "Земский доктор" работает - миллион рублей подъемных дают, и местный бюджет добавляет, и зарплаты немаленькие - не на ставку, конечно, но все же. Вы напишите, может, кто прочитает и приедет.

Город в городе

Но самая масштабная стройка - это жилье. В микрорайоне Угольщиков уже сданы три двухэтажных дома на 66 квартир. Рядом строятся еще шесть девятиэтажек.

Еще один новый микрорайон Березовая Роща находится на окраине Тулуна. Однако найти его несложно. "Видите новый асфальт? Вот по нему и езжайте, никуда не сворачивайте", - напутствуют нас прохожие. Здесь возводится около 200 индивидуальных домов разных конструкций - от привычного газобетона до сэндвич-панелей. От наводнения пострадал в основном частный сектор, его жители не хотят переезжать в многоэтажки - хозяйство-то куда девать тогда? Для них - индивидуальная застройка.

В некоторые дома владельцы уже заселились, даже огороды успели развести, но большинство усадеб пока в стадии строительства. Работы сильно задержались - то пострадавшие не спешили отдавать сертификаты под непостроенное еще жилье, то власти долго не могли подвести коммуникации. Были вопросы и к выбранным застройщикам.

Но после назначения в область и поездки в Тулун Игоря Кобзева дело сдвинулось. Пригорок, где раньше росли березы, теперь аккуратно расчерчен улочками. Похоже на маленький городок в городе.

Александр Палагубин один из первых новоселов в микрорайоне. В свой новый дом он переехал еще в марте. Прежний унесла вода. Уезжать на старости лет из Тулуна он не захотел и вложил свой сертификат в ИЖС.

- Рабочие со мной советовались, как лучше все обустроить, обои поклеили, какие я сам выбрал. Печку топить не надо, в доме электроотопление. Повернул выключатель - и минут через 20 полы нагреваются, от них тепло по всему дому. Весной не мерз. Есть горячая вода из бойлера, душевая кабина, теплый туалет, - демонстрирует он удобства нового жилья. - Строители мне, вон, Миху оставили. Вдвоем не скучно.

Миха - симпатичный пес, судя по упитанности и благодушию, новой жизнью доволен.

- А вы довольны? - задаю я, кажется, простой вопрос, но Александр Иванович задумывается.

- В том доме я родился и 70 лет прожил. Какой бы он ни был старый, неблагоустроенный, то был родительский дом, - грустно заключает он.

И это очень по-тулунски. Здесь вам похвалятся новой квартирой, но пожалеют о старом жилье, где все было сделано своими руками. Познакомят с принятым в семью котенком и расскажут о коте, утонувшем в прошлом году. Здесь отсыпали новую дамбу, и уже сложно поверить, что небольшая речка Ия натворила столько бед. Но неподалеку стоит памятный камень с отметкой максимального уровня воды. Город за год почти оправился от натиска стихии, но забыть лето 2019 года не сможет еще долго.