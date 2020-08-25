Крупнейший центр техподдержки БЕЛАЗ открыт в Кемеровской области

К пятерке действующих в России центров технической поддержки продукции БЕЛАЗа - мирового производителя карьерных самосвалов - 25 августа добавился еще один. Он открылся во вторник в Беловском городском округе Кемеровской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Центр расположился на площади около 15 тысяч кв. метров и состоит из трех корпусов - административного, логистического и производственного.

Удобное географическое расположение центра вдоль главной транспортной магистрали Кузбасса, соединяющей Кемерово и Новокузнецк, по мнению экспертов, делает предприятие максимально доступным для организаций, использующих белорусскую карьерную технику. "Ввод в эксплуатацию центра технической поддержки - важный этап в истории многолетнего сотрудничества партнеров Союзного государства", - подчеркнули на предприятии.

В торжественной церемонии его открытия, уточняет агентство, приняли участие министр промышленности Кузбасса Леонид Старосвет, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик и глава дипломатической миссии РБ в России Владимир Семашко.

Комментируя основные достоинства промышленного объекта, белорусский министр отметил, в частности, что в нем "собраны все компетенции в области технической поддержки, обслуживания карьерной техники, которые будут реализовываться по документации, разработанным белорусской компанией". Кроме того, уникальность нового объекта в Кузбассе, по мнению его создателей, заключается в том, что он оснащен полным комплектом специализированного оборудования для проведения капитальных и текущих ремонтов узлов и агрегатов белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн.

Кстати, возведение центра технической поддержки, которое началось два года назад, осуществлял официальный представитель БЕЛАЗ в регионе - компания "БЕЛАЗ-24". По своим размерам и оснащению он стал самым крупным в сервисной инфраструктуре автогиганта. А на предприятии дали понять, что проект вошел в федеральную программу по развитию моногородов России.

Стоит добавить, что в логистическом корпусе представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей для БЕЛАЗов и иных комплектующих заводов-смежников. Особое внимание при этом уделяется созданию оптимальных условий - соблюдению норм по температуре, влажности, вентиляции.

А административный корпус площадью свыше четырех тысяч кв. метров включает в себя не только кабинеты технического персонала, химическую лабораторию и рабочие зоны подразделений, но и всю необходимую для эффективной деятельности инфраструктуру. На базе центра расположены и учебные классы, где будут проходить подготовка специалистов, курсы повышения квалификации для работников отрасли, практические занятия для студентов профильных учебных учреждений региона.

"Новый центр технической поддержки БЕЛАЗ войдет в число самых крупных работодателей и налогоплательщиков города. Его запуск обеспечит рабочие места для 278 жителей региона, а объем налоговых поступлений до 2028 года должен превысить сумму в 750 млн российских рублей. По оценке аналитиков, центр сможет выйти на проектную мощность уже в 2022 году", - информирует агентство.