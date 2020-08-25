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25.08.2020 19:46
Рубрика: Общество

Классная цифра

Ноутбуки и скоростной интернет прописались в сельских школах
Текст: Антон Валагин, Ксения Колесникова, Дмитрий Мальков, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Оснастить школы современной техникой, довести Сеть до учеников даже самых далеких сел и деревень - такую цель ставит нацпроект "Образование". Вместе с ним в школы приходит "Цифровая образовательная среда". Это не только интернет и компьютеры. Это еще и полезные сервисы, которые помогут сделать уроки интерактивными.
В школах появляются не только новая техника и интернет, но и много интерактивных сервисов для учебы. Фото: Сергей Михеев В школах появляются не только новая техника и интернет, но и много интерактивных сервисов для учебы. Фото: Сергей Михеев
В школах появляются не только новая техника и интернет, но и много интерактивных сервисов для учебы. Фото: Сергей Михеев

- Речь идет не о замене одного вида обучения (очного) другим, дистанционным, а о возможностях использования в классе некоторых элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы рассчитываем начать учебный год традиционно в сентябре, и все школьники сядут вновь за парты. Мы хотим обеспечить в школах Wi-Fi для того, чтобы педагоги могли использовать проверенный контент. В рамках национального проекта "Образование" только за последние месяцы мы уже поставили в школы 35 тысяч новых компьютеров и ноутбуков, почти 2000 интерактивных досок и панелей. К 2021 году высокоскоростным интернетом должны быть обеспечены абсолютно все школы.

Так, школы Тувы уже получили тысячи новых ноутбуков и десятки интерактивных панелей. В том числе и средняя школа села Кундустуг Каа-Хемского района, которая отмечает столетний юбилей.

- Для нас это стало лучшим подарком, - признается ее директор Клавдия Давалай.

Сюда поступили 42 ноутбука-трансформера, две современные интерактивные панели со встроенным компьютером на сумму 3 миллиона рублей. Для сельской школы это почти фантастика и действительно очень серьезная помощь.

- Мы пригласили детей и родителей, чтобы показать им новые кабинеты с техникой. Восторгу не было предела! Ребята просто рвутся в школу - не могут дождаться 1 сентября, - смеется директор.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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В кундустагской школе уверены: новая техника позволит серьезно прокачать процесс обучения, сделать его более современным и увлекательным. А главное - обеспечит равные возможности для качественного образования сельским ребятам наравне с городскими. Они не будут стремиться покинуть родные края, если и в глубинке будут хорошие цифровые условия. А раз так, то село будет жить и развиваться.

- Благодаря нацпроекту наши школы серьезно обновили свой парк электронных устройств, - поделился глава республики Шолбан Кара-оол. - Если в прошлом году у нас была возможность приобрести только 435 ноутбуков, то в текущем - уже 4074, а интерактивных панелей - соответственно 10 и 97.

В Волгоградской области в прошлом году компьютерной техникой оснастили 26 школ и один колледж. Набор стандартный: нетбуки для учеников, ноутбуки для учителей, интерактивные панели, многофункциональные устройства. Заодно подтянута и цифровая грамотность преподавателей.

Базовой площадкой для проекта здесь стала гимназия N 16 , получившая самую современную начинку.

- Раньше у нас такого оборудования не было. Все его компоненты связаны между собой. Программа позволяет не подходить к интерактивной доске, а на своем устройстве маркером написать фразу или формулу. И все увидят ее отображенной перед классом, - объясняет директор гимназии Андрей Селезнев. - Такой подход повышает качество обучения: ученикам интересны современные технологии.

Ну а всего в 2020 году техникой оснастят 101 образовательную организацию области.

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- Современное и качественное обучение невозможно без цифровой образовательной среды, - отмечает председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина. - Новое оборудование будет полезно и родителям: через оперативный доступ к разным данным они могут активнее участвовать в образовательной жизни ребенка и школы.

Ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивную панель получила и школа-интернат в деревне Красненькая в Тамбовской области. Сюда протянули высокоскоростной интернет.

- Это большое счастье. По-другому и не сказать. У нас учатся ребята с нарушениями слуха, зрения и речи, - рассказала директор интерната Надежда Дементьева. - Теперь есть все инструменты для обучения с учетом их индивидуальных особенностей. Мы также перестроим и внутреннюю локальную сеть. Это позволит педагогам отслеживать динамику достижений и развития наших учеников, выстроить на новом уровне коммуникацию с их родителями.

Учитель пишет на своем ноутбуке формулу. И она сразу отображается на интерактивной доске

Что важно? К работе с цифровыми ресурсами, платформами и сервисами готовятся и учителя. Суметь интегрировать "цифру" в познавательную деятельность, знать основы информационной безопасности - минимум, который необходим современному педагогу, считает руководитель управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

До конца этого года здесь откроются 55 центров цифрового образования "Точка роста" и "Мобильный кванториум" - детский технопарк на колесах. А в тамбовских школах уже повсеместно внедрены электронные дневники и журналы. Виртуальные платформы, в том числе Российскую электронную школу, используют более 60 процентов учеников.

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