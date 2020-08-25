Российские ученые обнаружили подавляющий рак легких витамин

Исследователи из МГУ выяснили, что кокарбоксилаза - форма витамина B1 - подавляет рост злокачественных клеток в легком. При этом здоровые клетки органа остаются целыми и невредимыми. Результаты работы российских специалистов были опубликованы в научном журнале International Journal of Molecular Sciences.

По словам доктора химических наук, ведущего научного сотрудника отдела биокинетики Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Виктории Буник, открытие поможет продвинуться в лечении рака легких. Предполагается использование фармакологической формы витамина B1 - для большей эффективности - в сочетании с другими средствами. Сейчас ученые нацелены на клинические исследования потенциала кокарбоксилазы.

Специалисты отметили, что витамин B1 применяется в комплексной терапии пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью, заболеваниями сердца, связанными с нарушением ритма, и в лечении других опасных состояний.