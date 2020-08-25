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25.08.2020 16:31
Рубрика: Власть

Школу в Болотном построят досрочно - к 1 сентября 2021 года

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новую школу № 4 в городе Болотном Новосибирской области, строящуюся по поручению президента, сдадут на три месяца раньше запланированного срока - к 1 сентября 2021 года.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Ход строительства проконтролировали губернатор региона Андрей Травников и председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, здание образовательного учреждения возводится по поручению президента РФ Владимира Путина (на личном приеме в режиме ВКС к нему обратились жители города Болотное), а также губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены средства в сумме 530 миллионов рублей.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Первоначально строители планировали сдать объект к декабрю 2021 года. Однако на встрече сообщили губернатору, что готовы завершить работы к 1 сентября следующего года.

Здание школы по улице Ремесленная рассчитано на 750 мест и будет состоять из трех трехэтажных блоков. В школе будет работать актовый зал на 390 мест.

Андрей Травников отметил высокую организацию труда на стройплощадке будущей школы и поручил обратить особое внимание на качество и практичность внутренней отделки.

- Все объекты, которые сейчас возводятся в Болотном, необходимы людям. По всем объектам все воплощается в жизнь в достойные сроки и с хорошим качеством, - подчеркнул глава региона.

Губернатор сообщил, что уже началось формирование программы новых наказов депутатам.

- В Новосибирской области закон об исполнении наказов избирателей - настоящий рабочий закон. Газификация, дороги, школа, детсад - все эти направления есть в законе, - отметил спикер заксобрания Андрей Шимкив.

По словам заместителя председателя заксобрания Валерия Ильенко, строительство школы в Болотном также входило в число наказов избирателей, потребность в ней назрела давно.

Еще одно поручение губернатора, данное в августе 2018 года, касалось реконструкции здания под стоматологическую службу. В рамках областной программы в 2019 году на капремонт стоматологических кабинетов было выделено 4,4 миллиона рублей. Работы завершены в феврале 2020 года.

Благодаря областной долгосрочной программе в Болотном построен детский сад "Сказка", рассчитанный на 230 мест. Это единственное дошкольное учреждение в районе, осуществляющее прием детей в возрасте с полутора лет. Сейчас здесь открыты десять групп, в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Успех каждого ребенка" внедрены четыре программы дополнительного образования.

Депутат Законодательного собрания Александр Шпикельман обратил внимание на то, что обеспечение местами в детских садах и школах - безусловный приоритет в работе областных органов власти.

В 2021 году перед детсадом "Сказка" за счет средств депутатского фонда планируется построить автопарковку.

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