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25.08.2020 10:13
Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест основных фигурантов дела "Зимней вишни"

Текст: Никита Зайков (Кемерово)
Центральный районный суд Кемерова продлил срок содержания под стражей бывшего начальника инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой и еще троих фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Как передает ТАСС, срок ареста был продлен на три месяца, таким образом, все четверо останутся под стражей как минимум до конца ноября. По версии следствия, незаконные действия экс-чиновницы и ее соучастников привели к трагическим последствиям. При пожаре в кемеровском торговом центре, произошедшем в марте 2018 года, погибли 60 человек, среди которых было 37 детей.

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Помимо Танзили Комковой, подсудимыми в этом деле числятся ее сын Эдуард, руководитель строительной фирмы "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко и бывшая коллега Комковой, начальник отдела областной инспекции Госстройнадзора Светлана Шенгерей. Уголовное дело в отношении этой четверки суд начал рассматривать в марте этого года.

Следователи уверены, что Танзиля Комкова получила взятку в 7 миллионов рублей от гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината". Деньги были переданы при посредничестве ее сына и Никиты Чередниченко. В обмен на столь щедрое вознаграждение Комкова не стала привлекать компанию взяткодателя к ответственности за реконструкцию второй очереди ТЦ "Зимняя вишня" без соответствующего разрешения на строительство. При этом во время работ были нарушены требования проектной документации.

Фото: Максим Киселев/РИА Новости
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Взятка поступила на счет фирмы Чередниченко в 2013 году, после чего сообщникам оставалось только обналичить деньги. Годом позже специальная проверка выявила нарушения, допущенные при строительстве и реконструкции злополучного ТЦ, однако Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей оставили их без внимания.

Шенгерей составила акт обследования, где ни о каких нарушениях речи не было. После утверждения Комковой этого документа здание "Зимней вишни" ввели в эксплуатацию с фактически неработающей системой пожаротушения и заблокированными дверями экстренных выходов.

Это уголовное дело стало четвертым в череде судебных разбирательств, касающихся пожара в "Зимней вишне". Одновременно с ним Центральный и Заводской районные суды кузбасской столицы рассматривают дела в отношении еще девяти фигурантов, так или иначе связанных с произошедшей трагедией.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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