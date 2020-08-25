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25.08.2020 16:09
Рубрика: Происшествия

В Иркутске семерых фигурантов дела о "Боярышнике" отправили в колонию

Текст: Яна Шамаева

В Иркутске осудили семерых человек, ранее обвиняемых в смерти 63 человек от контрафактного "Боярышника". Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

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Приговор оглашался пять дней. Всех подсудимых признали виновными по части 3 статьи 238 УК России "Производство, хранение, перевозка продукции в целях сбыта, а также в сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц". Им назначено от семи до девяти лет в колонии общего режима. Общий срок наказания составил 56 лет и 6 месяцев.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2016 года. Тогда в Иркутской области более 120 человек отравились спиртосодержащей продукцией "Боярышник", 76 человек умерли. Часть фигурантов дела ранее уже получили сроки. Так, в феврале 2018-го в колонию на четыре и три года соответственно отправили владельца и продавца торгового павильона.

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