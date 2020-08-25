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25.08.2020 09:24

"Вертолеты России" продемонстрируют на "Армии-2020" две новинки производства АО "У-УАЗ"

Текст: Ирина Полонская
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш "Storm" на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Вертолет, отличающийся повышенной защитой и уникальными ударными возможностями, изготовлен на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Фото: АО "У-УАЗ" Фото: АО "У-УАЗ"
Фото: АО "У-УАЗ"

На форуме будет продемонстрирован первый опытный летный образец вертолета. Дополнительно в составе единой экспозиции представляется комплекс пилотажно-навигационного оборудования ИБКВ-17ВП "стеклянная кабина" и макет обзорно-прицельной станции.

"Обновленный Ми-171Ш обеспечивает высочайший уровень защищенности экипажа и десанта благодаря титановой и кевларовой бронезащите, а ударные возможности машины расширены за счет управляемого ракетного вооружения, - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. - Ми-171Ш готов к самым сложным боевым и климатическим условиям, именно поэтому с прицелом на наших иностранных заказчиков мы выбрали для него название "Storm", которое с одной стороны символизирует его готовность к борьбе со стихией, а с другой - говорит о широких штурмовых возможностях вертолета".

Вертолет Ми-171Ш "Storm" оснащен "высотными" двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой, в том числе композитными лопастями несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образным рулевым винтом, а также новейшим вариантом комплекса бортовой обороны "Президент-С". Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и аппарель в корме дают возможность сверхбыстрой высадки.

Кроме того, на вертолете установлен усовершенствованный комплекс вооружения, в том числе пулеметы калибра 12,7 мм и новейшее управляемое ракетное вооружение с обзорно-прицельной системой ОПС-24Н-1Л, что позволяет вести борьбу с различными наземными и воздушными целями.

"Еще одной яркой новинкой форума станет легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, разработанный для совместного российско-индийского производства. Уверен, его функциональные возможности могут заинтересовать самый широкий круг эксплуатантов вертолетной техники", - отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Вертолет Ка-226Т представляет собой двухдвигательный вертолет легкого класса. Уникальной особенностью вертолета Ка-226Т является соосная схема несущих винтов, обеспечивающая машине лучшие в классе высотные характеристики, в том числе показатели грузоподъемности и скороподъемности на больших высотах, а также маневренность, точность висения, устойчивость к восходящим воздушным потокам в горах. Небольшие габариты вертолета, наличие системы складывания лопастей и системы палубной швартовки, устойчивость к сильным порывам ветра делают вертолет Ка-226Т максимально приспособленным также для эксплуатации над морем и базирования на небольших водных судах.

Борт, демонстрируемый на форуме, будет оснащен дополнительным оборудованием для проведения медико-эвакуационных и поисково-спасательных работ, а также быстросъемными капотами со встроенными пылезащитным устройством.

На форуме вертолет будет представлен в особой окраске, отражающей возможность применения вертолета как в гражданских, так и военных целях. Борт будет оснащен дополнительным оборудованием для проведения медико-эвакуационных и поисково-спасательных работ, а также быстросъемными капотами со встроенными ПЗУ и макетом брони кабины экипажа.

Справка

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

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