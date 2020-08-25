Как в ставропольских станицах пытаются удержать молодежь

В Ставропольском крае два районных казачьих общества (РКО) - Воронцово-Александровское и Новоселицкое - независимо друг от друга начали создание собственных машинно-тракторных станций (МТС).

На праздник для антуража можно поехать и на бричке, запряженной парой гнедых, а вот в поле нужна современная техника. Фото: Владимир Аносов/РГ

Они будут обслуживать казачьи фермерские хозяйства, но технику также предполагается сдавать в аренду другим аграриям. По словам атаманов РКО, идея организации МТС долго обсуждалась, однако воплотить ее в жизнь не получалось из-за отсутствия средств. У Воронцово-Александровского казачьего общества в распоряжении 1,5 тысячи гектаров и три зарыбленных пруда общей площадью 129 гектаров.

- План создания своей комплексной сельскохозяйственной бригады на собрании нашего казачьего общества был утвержден еще в прошлом году, - рассказывает атаман Воронцово-Александровского РКО Николай Деревянко. - Речь идет не только о создании МТС, но и о строительстве складов для хранения зерна и удобрений. Сейчас мы нашли и подготовили землю под эти помещения. Что касается техники, то в первую очередь планируем приобрести три трактора - один "Кировец" К-700 и два МТЗ-80. Конечно, приоритетом будет обслуживание земель РКО и фермеров-казаков - обработка пашни, сев и уборка пшеницы и ячменя. Создание специализированной бригады позволит более рационально и качественно использовать наши сельхозплощади и не сдавать их в субаренду.

В последние годы Воронцово-Александровское общество столкнулось с проблемой, характерной для многих РКО по всей стране, - для молодых ребят, окончивших школу или университет и отслуживших в армии, нет работы. Зачастую это заставляет их уезжать из родных сел в Ставрополь, Краснодар или Москву. В РКО по-своему решили проблему - на Совете старейшин молодым казакам стали выдавать по 50 гектаров из земельного фонда общества на равных условиях. Прибыль, которую приносит земля, фермеры-казаки частично отдают в казну РКО, а частично оставляют себе (обычно в пропорции 50/50, но в засушливые или неурожайные годы членам общества делают поблажки).

Но иметь пашню - только полдела. Ее надо обрабатывать. На выручку как раз и должна прийти механизированная сельхозбригада. Так что ее создание для районного казачьего общества - практически вопрос закрепления молодежи в селе, а значит, собственного выживания.

А в Новоселицком РКО, где решили построить машинно-тракторную станцию, столкнулись с неожиданной проблемой - оказалось, что с общественными организациями (а РКО является таковой) отказываются работать банки и лизинговые компании. По словам атамана Новоселицкого районного казачьего общества Виктора Беспалова, чтобы в рассрочку приобрести технику, нужно иметь статус юридического лица, то есть быть ИП, КФХ, ООО или АО.

- Еще одна проблема - кадровая, - говорит Виктор Беспалов. - Специалистов-механизаторов широкого профиля в селах очень мало. Раньше, в советское время, ребят готовили в ПТУ. Сейчас же хороших механизаторов днем с огнем не сыщешь. На своей МТС мы будем готовить таких специалистов. Механизированная бригада сможет обрабатывать как земли РКО - это четыре тысячи гектаров, так и сельхозугодья казаков-фермеров. Есть спрос на такие услуги и у сторонних организаций.

В Новоселицком казачьем обществе для МТС планируют приобрести два комбайна "Клаас" и три трактора "Кировец", однако удастся ли их взять в лизинг, пока неясно.

Между тем

Казаки станицы Галюгаевской Курского района приступили к зарыблению озера. На это служивые выделили средства, заработанные на уборке. Они закупили 100 тысяч мальков толстолобика и 200 тысяч мальков венгерского карпа, в общей сложности потратив 54 тысячи рублей. Решение заселить водоем промысловой рыбой казаки приняли единогласно на заседании правления станичного казачьего общества. По их словам, до этого на озере галюгаевцы могли поживиться только мелкими карасями и пескарями. На радость землякам казаки захотели увеличить видовое разнообразие рыбы. Породы выбрали не случайно. Например, толстолобик поедает водоросли и тем самым очищает воду.