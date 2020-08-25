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25.08.2020 18:23

Лакомый товар

Пчеловоды края получили гранты на увеличение производства меда
Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 188(8242)
На Ставрополье пчеловоды ежегодно производят 1,3 тысячи тонн меда. Большую часть продукции фермеры реализуют на внутреннем рынке - в магазинах и на ярмарках, остальное поставляют в Ленинградскую и Московскую области, Дагестан и Чечню. Для продвижения полезного лакомства в крае создано два кооператива, которые в этом году получили первые гранты из бюджета на 15 миллионов рублей.
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"Финансовая поддержка позволит в перспективе повысить конкурентоспособность меда ставропольских производителей на рынке, а также увеличить продажи не только в крае, но и за его пределами, как в торговых сетях, так и в специализированных магазинах. Сумма в 2019 году составила 5,5 миллиона рублей", - рассказали в министерстве сельского хозяйства Ставрополья.

Производители из года в год с горечью констатируют: рынок заполонил фальсификат. Товар наперебой предлагают мелкие и крупные предприятия, уверяя, что именно их продукт - натуральный. На ярмарках можно встретить баночки с совсем уж экзотическим содержимым - вплоть до василькового или лотосового меда. На деле же за красивыми названиями - смеси с консервантами.

- Недобросовестные перекупщики нередко добавляют в мед ароматизаторы, инвертированный сироп, нагревают его свыше 40 градусов, чтобы придать массе красивую прозрачность, а ведь при этом разрушается белок, меняются атомы сахара. В итоге мед теряет все свои полезные свойства, - говорит председатель Союза пчеловодов Ставропольского края Виктор Полуханов. - Удивляет богатая линейка сортов, включающая до 20-30 наименований растений. В списке числятся даже такие, которые не произрастают в регионе или не дают нектара. В крае производят только четыре вида меда: майский, из разнотравья, акациевый и подсолнечный. Бывает, кому-то удается собрать липовый, но в последние годы из-за прохладной погоды в июне деревья цветут мало, поэтому продающийся на рынке липовый мед - чаще всего подделка. Жесткого контроля со стороны ветеринарных служб нет, лаборатории не проводят углубленных проверок, и сертификаты качества может получить кто угодно.

Сейчас покупатели предпочитают приобретать продукцию в небольшой таре (250-500 граммов) - в ней угощение удобно подать к чаю. Чтобы привлечь больше клиентов, пчеловоды начали выпускать новые виды - крем-мед с пыльцой, сухофруктами и грецким орехом, а также майский мед с сублимированной малиной и абрикосом.

- В Европе и США специально разрабатывают детское питание без сахара, - поясняет фермер и глава кооператива "Пасека Ставрополья" Валерий Голубовский. - Крем-мед нравится школьниками гораздо больше, чем традиционный. У нас он изготавливается из двух сортов - майского и из разнотравья, они содержат много аминокислот и микроэлементов. Процесс приготовления прост - мед регулярно "перешивается", в результате чего кристаллы разбиваются, и масса по консистенции получается схожей со сгущенным молоком.

Фото: iStock
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Молодой кооператив, объединивший десяток личных подсобных и племенных хозяйств, базируется на хуторе Нижнерусский Шпаковского района. В этом году пчеловоды приобрели производственное помещение для переработки и фасовки продукции. Товары реализуют в фирменной сети магазинов молочного завода "Ставропольский", с которым заключили договор. А в будущем планируют открыть собственную торговую площадку с дегустацией меда и показами познавательных фильмов о местных пасеках.

Второй кооператив зарегистрирован в Кисловодске. Регион славится санаториями, поэтому продукцию пчеловоды планируют сбывать в том числе в 20-граммовых упаковках - индивидуальные порции для отдыхающих.

- Субсидию мы получили несколько недель назад и сейчас начнем строительство цехов, - сообщил глава кооператива Сергей Кирносов. - Но пчеловоды уже продают продукцию под нашей маркой "Мир меда". В этом году розничная цена чуть подросла - сказались ситуация с пандемией и неурожай.

Борьба с фальсификатом - не единственная проблема пчеловодов. Многие признаются, что условия работы становятся все хуже. К примеру, в апреле этого года десятки владельцев пасек понесли огромные убытки из-за массовой гибели пчел: причиной стало то, что аграрии обрабатывают поля сильными ядохимикатами, не предупреждая об этом пчеловодов.

- Сельхозпроизводители заточены на получение прибыли и не стесняются применять пестициды, которые вредят почве, растениям и пчелам, а в конечном счете - человеку, - подытоживает Валерий Голубовский. - Дело в том, что у нас массово возделывают рапс, так как его семена поставляют в больших объемах на экспорт. Но выращивание этой культуры сопряжено с обязательной химической обработкой, поэтому в западных странах от нее постепенно отказываются. У нас же все наоборот.

Кстати

Сегодня пчеловодством в регионе занимаются 2,5 тысячи хозяйств, в которых числится 37 тысяч пчелосемей (в среднем от одной пчелосемьи получают 35 килограммов товарного меда).

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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