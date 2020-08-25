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25.08.2020 19:17
Рубрика: Происшествия

Попутали берега

В Дагестане мошенники скупают морское побережье
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
В Дагестане прокуратура обнаружила на побережье Каспийского моря три незаконно приобретенных земельных участка кадастровой стоимостью свыше 230 миллионов рублей.

- Участки на основании поддельных постановлений администрации Махачкалы ставили на кадастровый учет и оформляли на своих людей, - рассказали "РГ" в надзорном ведомстве. - После этого их "легализовывали", продавая другим лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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Прокуратура направила в суд иски о признании права собственности указанных лиц отсутствующим, а договоров купли-продажи участков и свидетельств о государственной регистрации прав - недействительными. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Десятки километров песчаного берега Каспийского моря давно застроены многоэтажными особняками, хотя их строительство категорически запрещено. Доступ на берег жителям Дагестана и туристам фактически запрещен - все подъезды к побережью перекрыты шлагбаумами. Но ни одна незаконная застройка до сих пор не снесена.

Похожая ситуация наблюдается и в центре Махачкалы, где расположено уникальное пресноводное озеро Ак-Гель. Вокруг водоема построены десятки многоэтажных домов, многие из них не имеют разрешительных документов. Расположенный на побережье парк активно застраивают ресторанами и торговыми комплексами. Информация дошла до СК России. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил изучить всю озвученную в СМИ информацию, касающуюся загрязнения и застройки озера Ак-Гель, и принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан.

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