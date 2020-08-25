Новости

В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" 16:32
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента 16:31
В Москве в частной клинике у пенсионерки украли почти миллион рублей 16:20
Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока 16:18
Найдены огромные 7000-летние каменные объекты неизвестного назначения 16:13
В Иркутске семерых фигурантов дела о "Боярышнике" отправили в колонию 16:09
Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 17:53
Рубрика: Общество

Со скоростью света

В Дагестане ученые разрабатывают наноматериалы будущего поколения для генерации солнечной энергии
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 188(8242)
Коллектив ученых Дагестанского государственного университета приступил к работе над научно-инновационным проектом "Слоистые 2D-структурированные наноматериалы для экологических и энергетических приложений". В регионе уже появилась научная лаборатория "Передовые наноматериалы для энергетики и экологии".
Фото: iStock
Крымские ученые предложили вернуться к опреснению морской воды

Ученые разрабатывают наноматериалы будущего поколения, необходимые для внедрения принципиально новых методов генерации и преобразования энергии, которые будут созданы по образцам из живой природы. Это так называемые природоподобные технологии возобновляемой энергетики.

Начальник отдела инновационной деятельности и трансфера технологий ДГУ Фарид Оруджев рассказал корреспонденту "РГ" о том, что проект подготовлен для конкурса мегагрантов, проводимого по программе международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня и ведущими зарубежными научно-образовательными центрами. Цель программы - открытие в стране лабораторий для передовых исследований.

Над созданием альтернативных источников энергии ученые всего мира работают много лет, но значительного прорыва в этой сфере пока не наблюдается.

- Ископаемое топливо по-прежнему основной энергетический ресурс, но он ограничен и невозобновляем. Мир использует около десяти тераватт энергии в год, а прогнозируемая потребность к 2050 году - примерно 30 тераватт. Использование традиционного топлива приводит к разным экологическим проблемам, в том числе выбросам углекислого газа и оксида азота, что способствует глобальному потеплению, - отмечает Фарид Оруджев.

Единственный ресурс, которому под силу его заменить, - солнечная энергия. Однако ее хранение - серьезная проблема. Как поясняет ученый, самый эффективный способ - преобразование солнечного света и сохранение его в виде химической энергии, например "солнечного" топлива. В сильно упрощенном виде это можно представить так - лучи воздействуют на воду и углекислый газ, и из них получается жидкое топливо (например, метанол).

Фото: Пресс-служба "ТехноСпарка"
Города запитают от солнца

- Одновременно решается и насущная для экологии проблема - снижение содержания в атмосфере углекислого газа посредством его превращения в углеродное топливо, - говорит Оруджев. - При этом будет использоваться только солнечная энергия и применяться технология искусственного фотосинтеза, которая стремится имитировать естественный при преобразовании солнечной энергии в химическую с помощью, например, фотокаталитической реакции. Полностью работающую систему искусственного фотосинтеза можно создать, только хорошо понимая процессы, происходящие в природе, и используя передовые достижения в нанотехнологиях.

В Дагестане этим проектом занялись не случайно. В республике до 300 солнечных дней в году, поэтому перспективы у высокоэффективных технологий возобновляемой энергетики большие.

Итоги конкурса мегагрантов подведут в конце года. Победители получат 90 миллионов рублей. В вузе собираются добавить к этой сумме еще 18 миллионов. Но даже если проект не станет победителем, работа над ним будет продолжена.

Российские изобретатели уже работают над автомобилями, в которых возобновляемые источники энергии (солнечные панели) заменяют ископаемые (бензин).

- Участие в федеральных программах позволило нам значительно изменить научную инфраструктуру университета. В последние десять лет успешно функционирует инновационный кластер, представляющий собой сеть интегрированных научно-образовательных структур. В университете работает центр коллективного пользования "Аналитическая спектроскопия", который имеет статус федерального. Все это позволяет нам проводить исследования на самом высоком уровне, - заявил ректор университета Муртазали Рабаданов.

Проектом заинтересовались ученые из американского университета Колорадо, технологического университета чешского Брно и университета Южной Африки. Поработать совместно с учеными ДГУ хочет ученый из Китая с мировым именем профессор Чуаньи Ванг, чьи работы получили широкое признание в мировом научном сообществе.

Проекты в области возобновляемой энергетики, но на более приземленном уровне, обсуждают и в правительстве республики. Работу над ними ведет Корпорация развития Дагестана.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

- Мы рассматриваем строительство объектов возобновляемой энергетики не просто как бизнес, а как социальный проект, потому что в данном случае речь идет о доступности электричества в самых отдаленных населенных пунктах Дагестана, - отметил премьер-министр правительства республики Артем Здунов.

Несмотря на наличие крупных ГЭС, электроэнергии в регионе не хватает. В прошлом году электростанции РД выработали 4,2 миллиарда киловатт-часов, а потребление составило 6,7 миллиарда. Дефицит существует уже несколько лет. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дагестана Артур Алибеков, сейчас формируется план размещения на территории региона ветряных и солнечных электростанций.

- Площадки подбираются так, чтобы равномерно распределить мощности генерации по всему региону, строить будут частные компании, - сообщил Алибеков.

Представители корпорации заверяют, что строительство новых объектов не приведет к дополнительной тарифной нагрузке на население. Наоборот, они повысят качество энергоснабжения, особенно в отдаленных районах. Кроме того, вырастут отчисления в республиканский бюджет, по прогнозам, ежегодно они составят более двух миллиардов рублей. .

А как у соседей

На Ставрополье ввели в промышленную эксплуатацию все семь очередей Старомарьевской солнечной электростанции, таким образом, она официально стала крупнейшей на территории России СЭС, построенной в рамках договора о поставке мощностей. Общая мощность объекта - 100 мегаватт: на 50 гектарах расположено почти 350 тысяч фотоэлектрических модулей. Ежегодно он сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 миллионов киловатт-часов.

- Строительство солнечной электростанции Старомарьевской - важный для региона инвестиционный проект. Помимо многомиллионных налоговых отчислений в консолидированный бюджет, Ставрополье получит уникальный опыт эксплуатации подобных объектов возобновляемой энергетики, который можно использовать при реализации других проектов солнечной генерации. С учетом большого количества солнечных дней во многих районах Ставрополья правительство края совместно с инвесторами выбирает подходящие участки для строительства новых СЭС, - сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко.

Инвестиции в возведение Старомарьевской СЭС превысили 14 миллиардов рублей. Как уже подсчитали в регионе, фактическая среднегодовая мощность энергетического объекта оказалась на три процента больше расчетных показателей.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых