В Осетии для школьников открыли академию футбола "Алания"

В Северной Осетии для юных спортсменов открыли академию футбола "Алания". В торжественной церемонии принял участие глава республики Вячеслав Битаров.

Почетными гостями мероприятия стали также председатель парламента РСО - Алания Алексей Мачнев, депутат Госдумы Артур Таймазов, президент футбольного клуба "Алания" Владимир Гуриев, глава Владикавказа Русланбек Икаев, министр внутренних дел по РСО - Алания генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. На торжественную церемонию открытия академии пришли знаменитые спортсмены: советский и российский футболист, вратарь, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и бывший вратарь сборной страны Владимир Габулов.

Приветствуя всех собравшихся, глава региона подчеркнул, что Северная Осетия всегда была сильна футбольными традициями. Жители республики гордятся высоким достижением клуба "Спартак-Алания" - чемпиона России 1995 года - и большие надежды возлагают на молодую команду "Алания", которая недавно вошла в состав ФНЛ (Футбольной национальной лиги России).

- Сегодня знаменательный день в истории осетинского спорта. Впервые мы открываем республиканскую детскую академию футбола, - сказал Вячеслав Битаров. - Уверен, она даст новый импульс для развития этой зрелищной и любимой многими командной игры. Это место станет площадкой для воспитания будущих чемпионов, которыми будет гордиться не только Осетия, но и вся Россия. Искренне надеюсь на это и поздравляю всех болельщиков с этим радостным и долгожданным событием. Руководство республики создает условия для гармоничного развития и становления личности, активно решает вопросы доступности занятий спортом. Каждый новый объект, независимо от того, в селе он или в городе, - это возможность для ребят вести здоровый образ жизни. Уверен, что с созданием детской футбольной академии ее воспитанники своими успехами в будущем подтвердят авторитет и состоятельность республиканской школы футбола, тем более что Северная Осетия известна своими спортсменами, которые на весь мир прославляют не только наш регион, но и всю Россию.

Также руководитель республики отметил, что футбольная академия - это реальный шанс для мальчишек заниматься спортом, и здесь нужно выстроить эффективную систему работы с талантливой молодежью, взять на вооружение лучшие российские практики, чтобы получить настоящую кузницу футбольных кадров.

- Важно, чтобы воспитанники академии становились не только высококлассными футболистами, но и хорошо учились и в дальнейшем были достойными, образованными и культурными гражданами, - подчеркнул Вячеслав Битаров. - Для этого сюда приглашены не только лучшие тренеры нашей республики, но и высококлассные воспитатели, которые будут работать с детьми. Со своей стороны мы продолжим всестороннюю поддержку молодежи, будем создавать условия для развития способностей будущих прославленных спортсменов. Нужно приобщать и все население к здоровому образу жизни. Эти социально значимые направления являются важными составляющими государственной политики республики. Поздравляю жителей Северной Осетии с ярким событием! А ребятам желаю справедливых судей, больше забитых в ворота соперника мячей, меньше травм, меньше красных и желтых карточек. Футбол - игра командная и поэтому хочу, чтобы вы запомнили, что в сплоченной игре - сила! Побеждает не сильнейший, побеждает команда.

Стоит отметить, что сама по себе академия является спортивной школой-интернатом, где дети будут не только учиться футболу, чтобы стать впоследствии, возможно, профессиональными спортсменами, но и жить. "Алания" включает в себя пятиэтажное здание, где специально для юных спортсменов обустроены комфортные комнаты, а также два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную парковку. Обучаться здесь смогут до 120 ребят.

На сегодняшний день в академии уже завершен конкурсный отбор учеников. В сотню победителей, которые оказались лучшими и получили право здесь обучаться, вошли дети из разных районов республики. А общее образование игроки академии будут получать в школе № 17 Владикавказа.

Главным тренером академии назначен Владимир Рокунов, до этого возглавляющий молодежный состав "Мордовии". Он имеет тренерскую лицензию УЕФА категории "А". В тренерский штаб также вошли 12 опытных специалистов, в прошлом профессиональных футболистов.

Но только лишь футболом спортивная подготовка в интернате не ограничивается. Для его учеников построены зал для занятий аэробикой, теннисный и гимнастический залы. В ближайшее время на территории интерната расположится и Workout площадка, со всем необходимым инвентарем - тут будут разноуровневые турники и брусья, рукоходы, шведские стенки и скамейки для тренировки пресса.

В будущем году на территории академии планируется построить бассейн и дополнительное современное футбольное поле с натуральным покрытием. Также оборудуют и тренажерный зал.

Инициатива создания этой уникальной для республики футбольной академии принадлежит главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. Причем на строительство не было потрачено ни одного рубля из казны региона. Все здания и сооружения в академии были возведены за счет внебюджетных средств. При этом общие вложения меценатов составили 250 миллионов рублей.