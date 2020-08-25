Банки продолжают развивать сервисы удаленного обслуживания

Внедрение биометрии, рост популярности куайринга, применение геймификации в программах лояльности, безбумажные технологии становятся трендами, а последствия пандемии лишь усиливают их влияние.

Процесс цифровизации банковского рынка ускоряется. К примеру, количество установок сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в Делобанке (Банковская группа СКБ-банка) с начала года растет в среднем на 10 процентов в месяц.

При этом в летние месяцы - после снятия ограничительных мер - приложение скачали вдвое больше клиентов, чем в мае или апреле. Чаще всего с помощью приложения открывают депозит, причем средняя сумма с апреля увеличилась вдвое.

Число клиентов, подключивших функцию выставления счетов с помощью приложения, увеличилось на 70 процентов, а суммы по ним выросли в четыре раза.