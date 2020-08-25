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25.08.2020 21:43
Рубрика: Общество

ФАП уполномочен заявить

Чем село привлечет медика
Текст: Ульяна Вылегжанина, Ирина Никитина, Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 190(8244)
Бывает и так: чтобы попасть к врачу, жители отдаленных деревень едут на перекладных в райцентр - своей медпомощи на селе-то нет. Но картина постепенно меняется - это врачи сами спешат в захолустные деревни. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по всей стране строится 1550 фельдшерско-акушерских пунктов и будет создано 1300 мобильных комплексов. Корреспонденты "РГ" своими глазами увидели изменения к лучшему.
Теперь сельским жителям не надо ездить к врачу за десятки километров в райцентр. Фото: РИА Новости Теперь сельским жителям не надо ездить к врачу за десятки километров в райцентр. Фото: РИА Новости
Теперь сельским жителям не надо ездить к врачу за десятки километров в райцентр. Фото: РИА Новости

В Калининградской области до конца года откроют семь новых ФАПов. В поселке Ново-Московское в Багратионовском районе медпункт уже капитально отремонтировали и начали принимать пациентов - к ФАПу прикрепили 930 человек.

Этот медпункт существовал и раньше, но в 2013 году его закрыли. Сельчане наблюдались в медучреждениях в соседних городах, а это минимум полчаса езды. Молодые люди, у которых есть машины, не жаловались, а вот пенсионерам приходилось туго.

Заведующая ФАПом Елена Придачина перешла в него на работу из райцентра. По программе "Земский фельдшер" получила выплату - 500 тысяч рублей и купила машину.

- Здесь пригодится все, что я узнала, когда училась на фельдшера, - говорит Елена Придачина. - Я читаю профессиональную литературу, много советов дает дочь - она врач. Приятно, когда пациенты радуются открытию ФАПа.

Фото: iStock
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Единственная трудность - фельдшеру не возмещают стоимость топлива. А мотаться по рабочим нуждам приходится то в город Мамоново, то в Багратионовск, то в подведомственные поселки - десятки километров.

- Но мне очень нравится эта работа, - говорит Придачина. - Чувствую себя на своем месте, получаю удовольствие от общения с пациентами.

В Тюменской области тоже врачи стали ближе к населению - за полтора года там установили 13 модульных ФАПов общей стоимостью 84 миллиона рублей. В Тюменском районе, к примеру, прошлой осенью и зимой приняли пациентов в деревнях Есауловой, Малиновке, Янтыке. Скоро сдадут медпункт в Муллашах. По словам главврача областной больницы N 19 Андрея Патрикеева, в ближайшие годы в районе откроют еще пять медицинских пунктов.

Заведующая Янтыковским ФАПом, фельдшер с 27-летним стажем Алсу Залилова для своих земляков первая советчица. К ее участку приписано более 600 человек - от грудничков до престарелых.

- Прежний ФАП размещался в Доме культуры. Под него отвели давно не знавшие ремонта кабинеты с драным линолеумом на втором этаже. Зимой мерзли - в шали кутались, - говорит Алсу Ренатовна.

Теперь пациентов принимают в просторном, уютном, хорошо оборудованном помещении. Здесь можно сдать кровь на холестерин, сахар, гемоглобин, биохимию. Есть электрокардиограф. Благодаря сети "Телемедицина" результаты обследования тотчас поступают специалистам.

В Республике Коми бригады врачей сами приезжают в отдаленные населенные пункты. Например, Усть-Куломская центральная районная больница получила передвижной диагностический комплекс на базе "КАМАЗа".

Благодаря сети "Телемедицина" результаты анализов тотчас видит врач

Работы мобильной бригаде хватит - только в 33 из 64 населенных пунктов имеются ФАПы. Остальным жителям приходится тратить время, чтобы добраться в районную поликлинику и пройти диспансеризацию. Теперь это можно будет сделать на месте.

Пока мобильные комплексы еще не начали работу. Все дело в пандемии. Когда ограничения окончательно снимут, выездные поликлиники отправятся по селам и деревням.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Республика Коми

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