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25.08.2020 10:19

Картон для Эквадора

В условиях ограничений экспортеры СЗФО устремились на международные онлайн-площадки
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 188(8242)
Экспортные показатели регионов Северо-Запада ожидаемо изменились на фоне сокращения мировой торговли из-за пандемии. С начала года объемы зарубежных поставок из СЗФО снизились на 13 процентов, и это еще не так значительно, как в других округах. Перестали работать налаженные внешнеторговые связи, однако при этом открылись новые рынки. Упал спрос на сырье, но стали востребованными продукты долгого хранения, упаковка и другие товары. Экспортерам пришлось приспосабливаться к переменам, выстраивать новые логистические цепочки и осваивать международные торговые онлайн-площадки.

По данным Российского экспортного центра, Петербург по объемам внешней торговли - свыше 10 миллиардов долларов США за первое полугодие - остается на втором месте в России (небольшое падение произошло в основном за счет сырьевого сегмента). Примерно такая же сумма приходится на все остальные территории СЗФО. Ленобласть по этому показателю занимает 11-е место во всероссийском списке, Вологодчина - 16-е, Мурманская область расположилась на 21-й строке рейтинга.

Сильнее всего - на 50 процентов - упал экспорт из Карелии. А два региона Северо-Запада - Калининградская и Мурманская области - в этом году смогли даже нарастить внешнюю торговлю на десять и три процента соответственно. Одному помог спрос на масла и жиры, другому - на никель и рыбу.

За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ

В тройку главной экспортной продукции всего округа входят топливо, черные металлы и удобрения. При этом региональные списки товаров-лидеров меняются, в них появляются такие "новички", как драгоценные металлы и камни, табак, мясо, живые животные и текстиль.

Основными рынками сбыта в целом по СЗФО остаются Нидерланды, Китай и США. Но в статистике по отдельным регионам заметен резкий - на тысячи процентов - рост поставок в страны, с которыми прежде почти не торговали. К примеру, в сотни раз вырос экспорт овощей из Петербурга в Шри-Ланку, Вологда ударно отправляет удобрения в Мексику и Конго, Поморье увеличило поставки бумаги и картона в ОАЭ, ЮАР, Эквадор и другие страны.

Экспорт в Азию, Африку и Латинскую Америку растет на фоне сокращения поставок в Европу и США.?Эта тенденция появилась еще с введением санкций, а коронавирус только подстегнул поиск новых перспективных рынков, отмечают специалисты. Однако резкое увеличение порой отмечается и на традиционных европейских направлениях. Так, торговля Архангельской области с Финляндией в этом году выросла на 550 процентов - в основном за счет древесины.

Экспортеры ИТ-продуктов и кино получат от государства субсидии

Экономика Поморья, как и других экспортно ориентированных регионов, во многом зависит от ситуации на внешних рынках. В этом году экспорт из региона сократился на 21 процент и составил более миллиарда долларов США, область занимает 29-е место в России. В непростой ситуации особенно пригодилась помощь институтов поддержки.

- Мы работали в штатном режиме и старались максимально помочь нашим предпринимателям, - отмечает руководитель центра поддержки экспорта Агентства регионального развития Михаил Матов. - Количество контрактов не снизилось, но исполнение части из них было отложено на более поздние сроки.

В августе в Поморье запустили программу развития розничных экспортных продаж для малого и среднего бизнеса через крупнейший мировой маркетплейс. Заявки принимаются от всех компаний, из которых отберут десять самых перспективных.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургским производителям помогут выйти на зарубежные онлайн-площадки

На онлайн-площадки переходят экспортеры всех регионов. По данным Санкт-Петербургского центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, более 70 предприятий Северной столицы в этом году воспользуются услугой по созданию продающих аккаунтов на ведущих международных маркетплейсах. И серьезные контракты уже есть: так, петербургская компания с помощью "цифры" смогла выйти на рынок ЕС со своими автоматами по продаже цветов.

-?В условиях повсеместного внедрения режимов самоизоляции основной рост показал рынок электронной торговли, - поясняет гендиректор петербургского центра Надежда Ларионова. - Консультации, переговоры и поиск партнеров уходят в онлайн-режим, при этом отмечается традиционно большой спрос на услуги по подготовке и экспертизе экспортных контрактов.

Поскольку перемены в мировой экономике еще не закончились, эксперты пытаются предсказать, как будет развиваться торговля с зарубежными странами. По мнению Надежды Ларионовой, хорошие перспективы у экспорта продукции высокотехнологичных отраслей - IT, машин и оборудования, поэтому в Петербурге будут расширять меры поддержки этого сегмента.

В Архангельской области специалисты прогнозируют всплеск интереса к региональной продукции - в частности, к промышленному оборудованию - со стороны зарубежных импортеров.

Руководитель центра поддержки экспорта Калининградской области Ирина Аксенова полагает, что 2020 год, несмотря на все сложности, будет успешным для экспортеров переработанной сельхозпродукции, табачных изделий, янтаря-сырца, лома черных металлов и продукции из древесины.

Специалисты также сходятся во мнении, что экспортеры всех регионов продолжат осваивать новые рынки с помощью цифровой торговли.

Кстати

В ноябре 2020 года для экспортеров заработает информационная система "Одно окно", которая объединит все госуслуги и меры поддержки. В перечень ее сервисов, утвержденный правительством РФ, вошли получение сертификатов о происхождении товара, выдача лицензий на экспорт, заявки на компенсацию логистических затрат и многое другое. Пока система работает в тестовом режиме.

В регионах СЗФО

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