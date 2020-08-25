В сельском хозяйстве Республики Коми не прекращается многолетняя тенденция спада. В частности, поголовье крупного рогатого скота на конец 2018 года в регионе составило 31,6 тысячи голов, или 18,2 процента от уровня 1990 года, что ниже самого низкого показателя за весь XX век, отмечает Татьяна Тарабукина, научный сотрудник Института агробиотехнологий имени А. В.Журавского. Но данные Комистата свидетельствуют, что этот печальный рекорд уже побит.

По итогам 2019 года поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, продолжило снижаться, хотя свиней и птицы стало больше. В целом же производство сельхозпродукции сократилось на 3,7 процента. На фоне уменьшения посевов и сокращения урожайности валовые сборы овощей и картофеля снизились более чем на 20 процентов. Как помочь агрокомплексу республики, выяснял корреспондент "РГ".

Износ техники в агропромышленном комплексе Коми почти в три раза превышает темпы обновления. С 1990 по 2018 год парк техники сократился в среднем в 11 раз, по тракторам - в 12 раз, по зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам - в 8,7 и 4,8 раза, по картофелеуборочным комбайнам - более чем в 18 раз.

Оборудование сельхозпредприятий продолжает стареть. В республиканском АПК преобладает доля оборудования и техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет. В результате этого растут затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, повышается себестоимость продукции. Также возрастает нагрузка на основные виды сельхозтехники, используемой в полевых работах: в 2018 году нагрузка на один трактор составила 84 гектара, что почти в пять раз больше по сравнению с 1990 годом.

- Сельское хозяйство перестало быть привлекательным как для сохранения прежних кадров, так и для привлечения новых, - подчеркивает Татьяна Тарабукина. - Если зарплата работников сельского хозяйства Коми в 1990 году составляла чуть более 80 процентов от средней заработной платы по республике, то в 2018 году ее уровень составлял уже 62 процента - 31 107 рублей.

В Коми разработана госпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса" до 2025 года, на которую выделено 5,2 миллиарда рублей. Но в этой программе, по оценке экспертов, налицо определенный финансовый перекос.

- Оценка финансового обеспечения сельских территорий Коми показала, что основная доля бюджетных средств направлялась на улучшение жилищных условий и строительство школ, - отмечает Валентин Иванов, главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. - В период рыночных реформ на селе практически прекратилось строительство сельских дорог и фельдшерско-акушерских пунктов. Существующие сегодня и планируемые на ближайшие пять лет средства не соответствуют потребностям комплексного развития сельских территорий.

Неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры остается одной из главных проблем региона. За 2003-2018 годы, во время действия предыдущей госпрограммы, на строительство сельских дорог было направлено лишь 1,4 миллиона рублей. В недавно принятой госпрограмме на 2020-2025 годы на развитие транспортной инфраструктуры выделено только четыре процента.

Тем временем большая часть автомобильных дорог приходится на грунтовые, состояние которых остается неудовлетворительным. Лишь два из шести периферийных сельских районов - Койгородский и Усть-Куломский - имеют транспортную связь с Сыктывкаром по дорогам с твердым покрытием. До многих малолюдных деревень можно добраться только во время холодов, по зимникам.

- С дорогами у нас действительно тяжело, - подтверждает Ольга Конакова, директор Ассоциации по развитию сельского туризма Республики Коми. - До некоторых районов доехать просто невозможно. Ведь у нас болотистая местность. Доступными наши села становятся только зимой благодаря "Дедушке Морозу".

Без помощи федерального центра решить эти вопросы крайне сложно. Чиновники региона обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать проекты Коми в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий", в том числе по капитальному ремонту дорог в сельских районах республики. В частности, речь идет о проектах комплексного развития сел Усть-Куломского района и поселения Выльгорт. Вопрос качества дорог на сельских территориях сегодня стоит особенно остро - это основная тема, с которой к нему обращаются жители.

Безусловно, дело не только в дорогах. Валентин Иванов констатирует, что роль аграрной сферы в сельской экономике сокращается, и эта тенденция будет продолжаться. Поэтому необходимо думать о том, какие несельскохозяйственные виды деятельности можно развивать на селе. Эксперт обозначил несколько направлений, в числе которых комплексная переработка сырья оленей (выделка шкур, глубокая переработка эндокринно-ферментного, пантового сырья и крови оленей), заготовка и переработка дикорастущих грибов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья, сельский туризм и гостиничный бизнес.

Кроме того, заслуживает внимания интересный опыт соединения сельского и лесного хозяйства в Скандинавских странах. За сельскими жителями этих стран законодательно закреплено право пользования лесами. От продажи древесины они получают значительные доходы, используя их для модернизации своих хозяйств. Интеграция сельского хозяйства, лесоводства и лесного хозяйства особенно важна для северных таежных регионов России: она поможет повысить уровень занятости жителей сел и даст им возможность получать дополнительные доходы.