По итогам 2019 года поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, продолжило снижаться, хотя свиней и птицы стало больше. В целом же производство сельхозпродукции сократилось на 3,7 процента. На фоне уменьшения посевов и сокращения урожайности валовые сборы овощей и картофеля снизились более чем на 20 процентов. Как помочь агрокомплексу республики, выяснял корреспондент "РГ".
Износ техники в агропромышленном комплексе Коми почти в три раза превышает темпы обновления. С 1990 по 2018 год парк техники сократился в среднем в 11 раз, по тракторам - в 12 раз, по зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам - в 8,7 и 4,8 раза, по картофелеуборочным комбайнам - более чем в 18 раз.
Оборудование сельхозпредприятий продолжает стареть. В республиканском АПК преобладает доля оборудования и техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет. В результате этого растут затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, повышается себестоимость продукции. Также возрастает нагрузка на основные виды сельхозтехники, используемой в полевых работах: в 2018 году нагрузка на один трактор составила 84 гектара, что почти в пять раз больше по сравнению с 1990 годом.
- Сельское хозяйство перестало быть привлекательным как для сохранения прежних кадров, так и для привлечения новых, - подчеркивает Татьяна Тарабукина. - Если зарплата работников сельского хозяйства Коми в 1990 году составляла чуть более 80 процентов от средней заработной платы по республике, то в 2018 году ее уровень составлял уже 62 процента - 31 107 рублей.
В Коми разработана госпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса" до 2025 года, на которую выделено 5,2 миллиарда рублей. Но в этой программе, по оценке экспертов, налицо определенный финансовый перекос.
- Оценка финансового обеспечения сельских территорий Коми показала, что основная доля бюджетных средств направлялась на улучшение жилищных условий и строительство школ, - отмечает Валентин Иванов, главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. - В период рыночных реформ на селе практически прекратилось строительство сельских дорог и фельдшерско-акушерских пунктов. Существующие сегодня и планируемые на ближайшие пять лет средства не соответствуют потребностям комплексного развития сельских территорий.
Неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры остается одной из главных проблем региона. За 2003-2018 годы, во время действия предыдущей госпрограммы, на строительство сельских дорог было направлено лишь 1,4 миллиона рублей. В недавно принятой госпрограмме на 2020-2025 годы на развитие транспортной инфраструктуры выделено только четыре процента.
Тем временем большая часть автомобильных дорог приходится на грунтовые, состояние которых остается неудовлетворительным. Лишь два из шести периферийных сельских районов - Койгородский и Усть-Куломский - имеют транспортную связь с Сыктывкаром по дорогам с твердым покрытием. До многих малолюдных деревень можно добраться только во время холодов, по зимникам.
- С дорогами у нас действительно тяжело, - подтверждает Ольга Конакова, директор Ассоциации по развитию сельского туризма Республики Коми. - До некоторых районов доехать просто невозможно. Ведь у нас болотистая местность. Доступными наши села становятся только зимой благодаря "Дедушке Морозу".
Без помощи федерального центра решить эти вопросы крайне сложно. Чиновники региона обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать проекты Коми в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий", в том числе по капитальному ремонту дорог в сельских районах республики. В частности, речь идет о проектах комплексного развития сел Усть-Куломского района и поселения Выльгорт. Вопрос качества дорог на сельских территориях сегодня стоит особенно остро - это основная тема, с которой к нему обращаются жители.
Безусловно, дело не только в дорогах. Валентин Иванов констатирует, что роль аграрной сферы в сельской экономике сокращается, и эта тенденция будет продолжаться. Поэтому необходимо думать о том, какие несельскохозяйственные виды деятельности можно развивать на селе. Эксперт обозначил несколько направлений, в числе которых комплексная переработка сырья оленей (выделка шкур, глубокая переработка эндокринно-ферментного, пантового сырья и крови оленей), заготовка и переработка дикорастущих грибов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья, сельский туризм и гостиничный бизнес.
Кроме того, заслуживает внимания интересный опыт соединения сельского и лесного хозяйства в Скандинавских странах. За сельскими жителями этих стран законодательно закреплено право пользования лесами. От продажи древесины они получают значительные доходы, используя их для модернизации своих хозяйств. Интеграция сельского хозяйства, лесоводства и лесного хозяйства особенно важна для северных таежных регионов России: она поможет повысить уровень занятости жителей сел и даст им возможность получать дополнительные доходы.