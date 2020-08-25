Почему социальные предприниматели не спешат подтверждать свой статус

Закон о социальном предпринимательстве (СП), принятый в нашей стране в прошлом году, заработал. Регионы Северо-Запада утвердили преференции для бизнеса, решающего общественно значимые проблемы. Правда, претендовать на них могут только компании, которые вошли в федеральный реестр субъектов СП.?Таковых пока немного. В Калининградской области социальным бизнесом, по оценкам фонда региональных социальных программ "Наше будущее", занимаются более трехсот организаций. Из них лишь 24 предприятия официально подтвердили свой статус в этом году.

Оказались не в форме

Войти в реестр субъектов СП могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к одной из четырех групп. Во-первых, это компании, которые трудоустраивают социально уязвимых граждан. Речь идет об инвалидах, многодетных родителях, недавних выпускниках детских домов, пенсионерах и других категориях, зафиксированных в федеральном перечне. Такие особые работники должны формировать не менее половины штата.

Во-вторых, закон относит к социальным предпринимателям продавцов продукции, которую произвели социально уязвимые граждане. В-третьих, тех, кто производит товары, работы и услуги, необходимые особым клиентам. Четвертая группа - предприниматели, работающие в рамках конкретных направлений деятельности. Это организация детского отдыха, оказание образовательных услуг, развитие межнационального сотрудничества, ряд других сфер.

Так почему же не все организации, решающие общественно значимые проблемы, вошли в реестр? Многие не смогли подать заявку из-за формата деятельности, поскольку новый закон не распространяется на социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). С такой проблемой столкнулась сеть благотворительных магазинов Danke-Shop, которая собирает у калининградцев ненужную одежду с помощью специальных контейнеров. Часть вещей бесплатно получают нуждающиеся, часть идет на продажу. Прибыль, оставшуюся после покрытия всех расходов, организация перечисляет на благотворительность.

- Мы зарегистрированы как НКО, - рассказывает руководитель проекта Андрей Громнюк. - Сейчас планируем разделить деятельность, чтобы в структуре проекта появилось юридическое лицо. Однако возникает другая сложность. Благотворительная выдача и продажа вещей не входят в число социальных направлений, утвержденных на федеральном уровне. Закон позволяет региональным властям расширять этот перечень с учетом местной специфики. Но, обсудив вопрос с областным Центром поддержки предпринимательства, мы пришли к выводу: торговлю, даже если она является благотворительной, будет крайне сложно отнести к социальной сфере деятельности. Поэтому мы решили подать в следующем году заявку как компания, трудоустраивающая социально уязвимых граждан. В наших магазинах работают люди предпенсионного и пенсионного возрастов, есть также многодетные мамы, бывшие выпускники детских домов.

Но в перспективе, как полагает эксперт, новый закон все же следует распространить на социально ориентированные НКО.?Кроме того, важно предусмотреть меры поддержки для начинающих субъектов СП, которые еще не успели войти в реестр.

Проверок не будет

Есть и иные причины, по которым субъекты СП не спешат подтверждать свой статус. Кого-то пугает бумажная работа, кто-то опасается повышенного интереса со стороны надзорных органов, в том числе дополнительных проверок.

Строго говоря, процедура регистрации проста. Большая часть документов формируется на основании отчетности, которую бизнес и так направляет в налоговую службу. Кроме того, предприниматели, трудоустраивающие социально уязвимых граждан, должны предоставить сведения об этих сотрудниках. Остальным компаниям необходимо подтвердить вид деятельности по общероссийскому классификатору.

- Что касается дополнительных проверок, федеральное законодательство их не предусматривает, - комментирует ситуацию директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило. - Зато предусмотрены дополнительные меры поддержки. На региональном уровне благодаря ранее внесенным изменениям в законодательство нам удалось снизить ставку по микрозаймам для субъектов СП. Она равняется половине ключевой ставки Центробанка - сейчас речь идет всего о 2,1 процента в год. На таких условиях можно получить от 100 тысяч до пяти миллионов рублей. Кроме того, в Калининградской области на социальных предпринимателей распространяются льготы при аренде государственного и муниципального имущества. А в следующем году появятся новые федеральные меры поддержки. Минэкономразвития России уже анализирует предложения, поступившие от регионов и экспертных сообществ.

Кого-то пугает бумажная работа, кто-то опасается повышенного интереса со стороны надзорных органов, в том числе дополнительных проверок

Схожие льготы действуют в Архангельской области (в регионе в начале июля насчитывалось 16 официально зарегистрированных субъектов СП). В частности, социальные предприниматели Поморья могут получить микрокредиты под три процента годовых.

- Помимо займов, они вправе претендовать на поручительство регионального гарантийного фонда по минимальной ставке - один процент в год, - отмечает министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. - Также хозяйствующие субъекты, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, получают льготы при аренде госимущества.

Экспериментальный год

Важно уточнить, что институты развития СП существовали в регионах СЗФО и до реформирования федерального законодательства. В Калининградской области год назад открылся Центр инноваций социальной сферы. Новая структура проводит обучающие мероприятия, занимается брендированием и маркетинговым сопровождением проектов. Социальные предприниматели могут получить там бесплатные консультации юристов, специалистов в области налогового законодательства, подбора персонала и так далее.

Раньше услуги центра были доступны всем калининградцам, реализующим общественно полезные бизнес-проекты. Сейчас - только официально зарегистрированным субъектам СП.

- Этот год можно назвать экспериментальным, - продолжает Кирилл Лило. - Надеемся, в следующем году социальных предпринимателей, подавших заявки, окажется значительно больше. Ведь список преференций для субъектов СП в нашей стране продолжит расширяться, и они будут доступны только участникам реестра.

Андрей Громнюк называет существующую меру поддержки - микрокредит под 2,1 процента годовых - очень привлекательным предложением. Однако, по словам эксперта, у многих социальных предпринимателей, не имеющих дорогостоящего имущества, могут возникнуть проблемы с залогом. Региональные центры поддержки предоставляют бизнесу дешевые гарантии и поручительства, но получить одновременно и заем, и обеспечение к этому займу нельзя.

- Если говорить о разработке новых мер поддержки, хотелось бы, чтобы была решена проблема с обеспечением займов, - продолжает Андрей Громнюк. - Возможно, это следует сделать не на региональном, а на федеральном уровне. Кроме того, для нас важны образовательные мероприятия. Они проводятся и сейчас, но было бы замечательно, если бы лекций, семинаров, встреч было больше, чтобы приезжали и маститые теоретики, и практики, добившиеся успеха.

О необходимости развития образовательных мер поддержки говорят и в Поморье. По словам директора детского центра сенсорного развития "Радуга ощущений" Анны Хотеновой, в Архангельске существует множество обучающих программ для традиционного предпринимательства. Но важно сузить тематику, поскольку у СП есть свои особенности.

- Мы прошли узкоотраслевое обучение в Москве, а хотелось бы получать новые знания на регулярной основе здесь, дома, - отмечает Анна Хотенова.