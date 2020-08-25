Сегодня пожизненная рента не популярна на Псковщине и Новгородчине. Количество договоров исчисляется всего лишь десятками, и желающие не стоят в очередь, да и финансовые возможности муниципалитетов ограничены. В провинции частный бизнес не пришел на рынок рентной недвижимости.

В России может появиться государственный рентный фонд. Об этом в конце июля написали многие медиа, когда с подобной инициативой выступил Союз потребителей. Авторы идеи предлагали, чтобы новый фонд заключал договоры ренты, а деньги на это брал у желающих в будущем получить жилье. Сегодня в каждом регионе уже давно действуют свои программы по заключению договоров ренты. Наработан первый опыт.

В Великом Новгороде заключать договоры ренты начали в 1996 году. Тогда вступила в силу новая часть Гражданского кодекса. И за 24 года было подписано 92 договора пожизненного содержания в обмен на жилплощадь. 14 из них были расторгнуты по желанию пенсионеров.

Сейчас остаются действующими 24 договора, по которым мэрия Великого Новгорода ежемесячно выплачивает деньги владельцам жилья. А 54 помещения уже перешли в собственность и переданы новым жильцам.

Если новгородец решил передать свое жилье городу после смерти, то может рассчитывать на несколько выплат. Сразу при заключении договора - 10 тысяч рублей, далее ежегодно к Дню пожилого человека - по две тысячи рублей и основная выплата ежемесячно - прожиточный минимум. Двух- и трехкомнатные квартиры "стоят" дороже на 10 или 20 процентов. Сегодня за однокомнатную квартиру или "гостинку" город платит по 11 408 рублей в месяц.

- В 2018 году заключен один договор пожизненной ренты, в 2019 году - два договора, в 2020-м еще не заключали, - сообщила "РГ" начальник управления по жилищным вопросам администрации Великого Новгорода Марина Самсонова. - Небольшое количество заключенных в последнее время договоров обусловлено именно адресностью услуги. Она предоставляется той категории граждан, которые особенно социально не защищены.

Администрация не заключает договор с любым желающим. Есть ряд условий и ограничений, которые установили в Великом Новгороде. Например, нужно быть пенсионером старше 65 лет или инвалидом первой группы старше 55 лет. Не обязательно одиноким.

- Мы не требуем подтверждения, что у человека нет родственников и наследников, они вполне могут быть, но владелец жилья, может быть, не хочет оставлять им квартиру, - поделился начальник отдела социальных жилищных программ администрации Великого Новгорода Илья Шведкин. - Сейчас каждый год мы готовы заключать по одному-два новых договора и постоянно в бюджет закладываем на это деньги. А если кто-то умирает, то средства дополнительно освобождаются.

Может быть, новгородцы все еще боятся "черных риелторов", может быть, ничего не знают о ренте

Договоров ренты за два десятилетия заключено настолько мало, что невозможно вывести средние показатели. На вторичном рынке цена квадратного метра жилья сейчас в Великом Новгороде - 40-45 тысяч рублей. Однокомнатная квартира в 30 метров - 1,2 миллиона рублей. И при установленных ежемесячных выплатах эта сумма "набегает" почти за девять лет.

Коммерческих компаний, специализирующихся на ренте, в Новгородской области нет. Возможно, еще с девяностых за подобным договорами дурная слава и возникла стойкая боязнь "черных риелторов".

- Уже 15 лет работаем с недвижимостью в Великом Новгороде, и ни разу не было клиента или даже интереса к теме ренты, - рассказала заместитель директора агентства недвижимости Лариса Дементьева. - Может быть, новгородцы все еще боятся "черных риелторов", может быть, ничего не знают о ренте.

Своего нового жилья город не строит, а поэтому рента - один из шансов получить квартиру в собственность. Сегодня в Великом Новгороде в очереди стоят 4295 семей. И движется очередь крайне медленно. В 2018 году жилье получили 24 семьи, в 2019 году - 22, а в этом году - пока всего восемь семей.

В соседнем Пскове договоры ренты стали заключать позже новгородцев - только в 2000 году. И как сообщили "РГ" в мэрии города, сегодня выплаты производят всего по пяти договорам. А за эти двадцать лет было заключено 16 договоров. Ежемесячные выплаты в Пскове - от восьми до 14 тысяч рублей, сумма зависит от размера и состояния жилья.

Общая сумма выплат по договорам за эти годы - от 95,3 тысячи рублей до одного миллиона 710 тысяч рублей. Получается, самая дешевая квартира досталась мэрии Пскова примерно за сто тысяч рублей - это учитывая затраты на оформление.

- И городу выгодны договоры ренты, и бабушкам выгодны, которые особенно боятся "черных риелторов". Сейчас в год мы готовы заключать по одному договору ренты, - рассказала начальник отдела по реализации федеральных и муниципальных программ администрации Пскова Вероника Швецова. - Размер выплаты каждому назначается индивидуально. Мы заказываем независимую оценку жилья, учитываем состояние квартиры и возраст владельца.

Сейчас в Пскове идет подготовка документов к первому в этом году договору: рентополучателю 65 лет, у него небольшая однокомнатная квартира, поэтому ежемесячная выплата будет всего около четырех тысяч рублей. Чем старше владелец жилья, тем больше сумма. В Пскове разработали даже свое специальное положение, таблицу с коэффициентами и каждый год проводят независимую переоценку квартир, за которые платят.

А вот с комнатами в коммунальных квартирах не работают ни в Великом Новгороде, ни в Пскове. Во-первых, средняя цена квадратного метра в коммуналке сегодня - 25 тысяч рублей. Комната 16 метров - это всего 400 тысяч рублей, которые будут быстро выплачены. Во-вторых, получив "коммуналку", мэрия обязана передать комнату соседям, а не городским очередникам.

Развивать направление и заключать больше договоров ренты ни в Великом Новгороде, ни в Пскове мэрии не собираются. Как заверили "РГ", не видят перспективы и нет достаточно свободных денег.