В центральных и северо-западных регионах набирает обороты уборочная кампания. В федеральном Минсельхозе рассчитывают, что сезонные полевые работы пройдут в штатном режиме и все прогнозы по урожаю будут выполнены.

Последние три года Россия собирала более 120 миллионов тонн зерна. В этом году планка не понизится - Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю на уровне 122,5 миллиона тонн. По состоянию на 14 августа аграрии обработали почти 50 процентов посевной площади зерновых и зернобобовых культур, намолотив 80,7 миллиона тонн.

Некоторую тревогу внушает урожайность. Ее низкий уровень, вызванный неблагоприятными погодными условиями, сохранялся в июле и в августе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Но серьезных опасений относительно валового сбора у экспертов все же нет. Богатый урожай ожидается в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна. В графике работают и субъекты Северо-Западного федерального округа. В целом по стране урожайность составила в середине августа 33,8 центнера с гектара.

В Калининградской области уборка зерновых и зернобобовых стартовала в конце июля. В прошлом году регион занял четвертое место в стране по урожайности этих культур. Средний показатель оценивался в 50 центнеров с гектара, а в некоторых хозяйствах он достиг 60 центнеров. Условия, сложившиеся в текущем году, также позволяют рассчитывать на хороший результат.

- По официальным прогнозам Минсельхоза, в области урожай ожидается на уровне прошлого года, - комментирует ситуацию глава региона Антон Алиханов. - Я напомню, что в прошлом году был достигнут максимальный результат - 680 тысяч тонн зерна. Такого в Калининградской области не было за всю ее современную историю. В принципе, погода нас пока обнадеживает, позволяя рассчитывать и в 2020 году на такой урожай.

Уборка рапса в самом западном российском регионе практически завершена. К началу августа аграрии обработали около 90 процентов посевных площадей. Средняя по области урожайность этой культуры составила 36 центнеров с гектара, средняя по стране - 23,8 центнера.

В Вологодской области погода все же повлияла на ход уборочной кампании. Правда, речь идет не о засухе, а о затяжных дождях, которые начались осенью прошлого года и продолжились весной. Но аграрии уверены, что справятся с вызовом. Проблему повышенной влажности зерна они решают с помощью сушильных комплексов, которые работают интенсивно и без перерывов.

- Избыточное содержание влаги привело к тому, что было невозможно засеять все площади, а местами произошли вымокание и гибель посевов, - рассказывает председатель колхоза "Новленский" Олег Разживин. - Мы выращиваем ячмень, пшеницу, горох, овес, экспериментируем с посевом рапса. Основная уборка впереди. Сегодня мы убираем пшеницу, по первому уборочному дню есть надежды, что снимем урожай не менее 30 центнеров с гектара.

Старт уборочной кампании глава Вологодчины Олег Кувшинников дал 3 августа. Но в связи с особенностями климатической обстановки каждый муниципалитет сам решает, когда лучше приступить к страде. Первыми в процесс включились Вологодский, Шекснинский и Череповецкий районы.

- Мы ждем, когда к уборке приступят хозяйства остальных районов, и осенью подведем общий итог, - отмечает заместитель губернатора Михаил Глазков. - Погода в этом году внесла свои коррективы. Тем не менее зерновые созрели, и зерноуборочные комбайны вышли в поле. Уже по первым результатам мы говорим о том, что планируем собрать более 160 тысяч тонн зерна с полей Вологодчины.

Еще одно перспективное направление развития растениеводства в нашей стране - промышленное садоводство. В этом году урожай плодовых культур и ягод планируется на уровне одного миллиона тонн. В СЗФО лидером является Калининградская область. Целенаправленно поддерживать садоводов субсидиями здесь начали в 2013 году, а к началу 2020-го в эксклаве высадили более 1,1 тысячи гектаров многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений. В 2018 году субсидии на закладку и уход за промышленными садами ввели также в Ленинградской области.

прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Увеличение объемов производства продукции АПК в том числе способствует росту средней заработной платы в сельском хозяйстве.Очень важно, что в целом российский АПК поменял свою парадигму с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную. План по федеральному проекту экспорта продукции АПК в 2019 году был перевыполнен и составил 25,6 миллиарда долларов.