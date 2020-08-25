В Архангельске министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и врио губернатора Поморья Александр Цыбульский вручили бывшим жильцам аварийных домов ключи от квартир в новостройке на проспекте Московском. Но перед этим они побывали в одной из городских "горячих точек" - двухэтажном деревянном доме на улице Чкалова, который этим летом сошел со свай.

Со стороны кажется, что в фундамент "деревяшки" попал снаряд. Вместо крыльца - груда досок, но стены еще держатся. В одной из опустевших квартир на втором этаже министр и глава региона встретились с архангелогородцами, которые остались без крыши над головой.

- Нашему дому больше шестидесяти лет, - рассказывает Марина Горяева, которая жила в этой квартире с 1963-го. - Когда он "поехал", дома был только младший сын. Сразу позвонил мне: мама, беда! Нам дали четыре часа на то, чтобы вынести вещи. Сейчас всей семьей ютимся у родственников.

Многоквартирные "деревяшки" советской постройки в Архангельске сходят со свай регулярно. Но в этом году случился настоящий "домопад": пять строений уже съехали, еще в шести наблюдаются подвижки, а это значит, что все закончится тем же. Как только дом "садится на землю", находиться в нем становится опасно для жизни. Десятки семей в одночасье оказываются на улице. Кто-то спешно снимает жилье, кто-то перебирается к родным. Были случаи, когда люди, рискуя, оставались в старых стенах - им просто некуда было идти.

Маневренного фонда для срочного переселения пострадавших не хватает на всех: в нем всего 508 квартир, из них 470 заняты. Сейчас город "скребет по сусекам", спешно ищет и ремонтирует свободные квартиры.

- У нас 120 таких домов, которые в любой момент могут сойти со свай, - пояснил министру Александр Цыбульский. - Считаю, что это чрезвычайная ситуация, я о ней докладывал главе государства. И, как видите, не преувеличивал. На мой взгляд, это для нас сейчас проблема номер один. Дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, поэтому они не вошли в действующую программу переселения, рассчитанную до 2024-го. Получается, что люди, оставшиеся без жилья, могут рассчитывать на получение нового не раньше, чем через четыре года.

Получая ключи, одна пожилая женщина расплакалась: "Хоть поживем по-человечески..."

Десятки горожан, собравшихся на встречу, наперебой делились своими бедами.

- Вернулся из командировки, а мне жить негде!

- Нам на троих взрослых предлагают одну комнату в маневренном фонде...

- Мы тридцать лет в очереди стоим, почему она не движется?

Пять лет назад жильцы ветхих и аварийных домов Архангельска создали инициативную группу и тоже ищут выход из ситуации. Ее представитель Елена Пахомова сообщила, что в городе есть целых два пустующих подъезда, которые можно было бы перевести в маневренный фонд.

Выслушав все жалобы и предложения, Владимир Якушев отметил, что проблему надо разделить на два этапа.

- Задача номер один - как можно быстрее переселить людей из таких домов, проживание в которых угрожает жизни и здоровью, в достаточно комфортные условия. Затем необходимо предоставить им полноценное постоянное жилье. Эти дома оказались за рамками программы переселения, но мы будем решать проблему совместными усилиями федерального центра и региона. Кроме того, в таких ситуациях очень важен оперативный обмен информацией с людьми. Необходимо, чтобы власти были в постоянном контакте с инициативной группой, - подчеркнул министр строительства и ЖКХ.

По словам Владимира Якушева, программа переселения из непригодного жилфонда в Архангельской области - одна из самых масштабных в стране. Но, несмотря на все сложности, минстрой совместно с регионом рассчитывает выполнить ее в срок.

В новый 180-квартирный дом на Московском, построенный по федеральной программе, заселяются бывшие обитатели таких же деревянных "старичков", как на Чкалова. Получая ключи, одна пожилая женщина расплакалась: "Хоть поживем по-человечески..."