Новости

КС Беларуси заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов 12:48
В Британии планируют штрафовать родителей, не пускающих детей в школы 12:33
Директора Московского театра кукол обманул лже-страховщик 12:26
Сценаристка "Джуно" Диабло Коуди займется ремейком "Суперкрошек" 12:21
Концерн "Алмаз-Антей" подписал контракт с Минском на ремонт ракет С-300 12:19
МВД Беларуси прокомментировало последние акции протеста 11:57
В Верховной раде объявили о приходе второй волны COVID-19 на Украину 11:53
На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте 11:53
В Москве останется один троллейбусный маршрут 11:37
Вышел новый трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта 11:35
Томас Винтерберг впервые поработает на телевидении 11:26
Опрос: В Германии каждый второй не может обойтись без видеоигр 11:20
Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года 11:10
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 10:59
Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату 10:39
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств 10:36
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам 10:18
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 10:11
В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица 10:09
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов 09:49
По Москве поедут ретротроллейбусы 09:47
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 11:32
Рубрика: Культура

"Ленфильм" запустит акцию в поддержку кинотеатров

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
27 августа отмечается День российского кино. Уже по традиции в этот день "Ленфильм" открывает двери для всех желающих посетить киностудию и устраивает праздник: показывает кино и новые экспозиции.
Фото: Архив "Ленфильма" Фото: Архив "Ленфильма"
Фото: Архив "Ленфильма"

В этом году из-за ограничений в связи с COVID-19 все пройдет в несколько ином формате.

Фото: Оргкомитет Фестиваля цветов
В Петербурге пройдет Фестиваль цветов

"13 героев из шести известных кинокартин "Ленфильма" сойдут с экранов, - сообщает пресс-служба киностудии. - Они немного в печали: ведь кинотеатры до сих пор закрыты, и у зрителей нет возможности увидеть их на экране, но они готовы предстать перед публикой наяву. Мы приглашаем всех познакомиться с перформанс-выставкой оживших киногероев, которая пройдет с 16:00 до 18:00 в сквере перед главным входом на киностудию (из-за погодных условий могут быть изменения). Вход свободный. Каждый из киногероев будет в своем образе. Гости праздника смогут понаблюдать за необычным представлением, состоящим из шести мизансцен. Кто-то из известных героев сыграет на скрипке, кто-то предастся своим мыслям среди колонн у главного входа, а в тени деревьев на скамейке у двух всеми любимых персонажей состоится свидание".

Также в этот день в культурно-выставочном центре "Ленфильма" гости смогут увидеть выставку фотографий, посвященную выдающемуся актеру Павлу Кадочникову, жившему в Ленинграде, снимавшемуся на "Ленфильме".

Все, кто придут на студию, могут поучаствовать в конкурсе в социальной сети Instagram. Для этого надо сфотографировать киногероев, назвать, кто они и из какого фильма, и выставить фото в своих профилях с хэштегом #скучаемпозрителям, а также отметить профиль @lenfilmstudios. Организаторы выберут победителя и подарят ему сувенир из новой коллекции киностудии.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Правительство снизило ставку по образовательным кредитам
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков