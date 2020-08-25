27 августа отмечается День российского кино. Уже по традиции в этот день "Ленфильм" открывает двери для всех желающих посетить киностудию и устраивает праздник: показывает кино и новые экспозиции.

В этом году из-за ограничений в связи с COVID-19 все пройдет в несколько ином формате.

"13 героев из шести известных кинокартин "Ленфильма" сойдут с экранов, - сообщает пресс-служба киностудии. - Они немного в печали: ведь кинотеатры до сих пор закрыты, и у зрителей нет возможности увидеть их на экране, но они готовы предстать перед публикой наяву. Мы приглашаем всех познакомиться с перформанс-выставкой оживших киногероев, которая пройдет с 16:00 до 18:00 в сквере перед главным входом на киностудию (из-за погодных условий могут быть изменения). Вход свободный. Каждый из киногероев будет в своем образе. Гости праздника смогут понаблюдать за необычным представлением, состоящим из шести мизансцен. Кто-то из известных героев сыграет на скрипке, кто-то предастся своим мыслям среди колонн у главного входа, а в тени деревьев на скамейке у двух всеми любимых персонажей состоится свидание".

Также в этот день в культурно-выставочном центре "Ленфильма" гости смогут увидеть выставку фотографий, посвященную выдающемуся актеру Павлу Кадочникову, жившему в Ленинграде, снимавшемуся на "Ленфильме".

Все, кто придут на студию, могут поучаствовать в конкурсе в социальной сети Instagram. Для этого надо сфотографировать киногероев, назвать, кто они и из какого фильма, и выставить фото в своих профилях с хэштегом #скучаемпозрителям, а также отметить профиль @lenfilmstudios. Организаторы выберут победителя и подарят ему сувенир из новой коллекции киностудии.