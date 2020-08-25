В Карелии вспышку COVID-19 зафиксировали в училище хоккеистов

В Карелии зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции - в общежитии училища олимпийского резерва, которое находится в городе Кондопоге. Госпитализированы 23 человека.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, у десятерых диагноз COVID -19 подтвержден, у 13 пока не установлен, проводится диагностика. Еще 13 находятся в обсерваторе, который устроили в общежитии, двое - в изоляторе. Это тренеры, студенты и участники просмотровых сборов. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен.

Училище олимпийского резерва в Кондопоге специализируется на зимних видах спорта, в основном - хоккее. Сюда принимают и девушек. Недавно студентками стали члены молодежной сборной России - Ольга Володина и Анна Свиридова. Экзамены у них приняли досрочно в связи с их участием в тренировочных сборах российской молодежной команды по хоккею.

Кроме хоккеистов уже в этом учебном году в училище зачислят спортсменов по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и тхэквондо.