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25.08.2020 14:12
Рубрика: Общество

В музее Петербурга покажут ружье Петра I и револьвер Николая II

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Редкие экспонаты продемонстрируют в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России. Это ружье Петра I и револьвер Николая II.

Фото: РИА Новости
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Все это покажут на выставке "Мастерство оружейников XVII-XIX веков". Охотничье ружье для императора изготовили на Сестрорецком оружейном заводе, сообщает пресс-служба Западного военного округа. На затыльнике его приклада нанесен вензель императора - переплетенные фигурные латинские литеры "Р" под императорской короной.

Револьвер Николая II выполнен в кавказском стиле. На выставке можно будет увидеть и кирасирский палаш с вензелем императора Александра I, шпагу, принадлежавшую великому князю Михаилу Павловичу.

Один из экспонатов посетителям напомнит знаменитую трагедию Шекспира "Отелло". Речь идет об одноименном декоративном кинжале, изготовленном в 1863 году в Санкт-Петербурге в мастерской по выделке золотых, серебряных и бронзовых изделий А.Н. Соколова. Рукоять выполнена из серебра и представляет фигурную композицию - сцену, в которой ревнивый Мавр закалывает кинжалом свою жену Дездемону.

На выставке будет и оружие стран Европы и Азии, арабских стран, а также Индии.

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