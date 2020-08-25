В музее Петербурга покажут ружье Петра I и револьвер Николая II

Редкие экспонаты продемонстрируют в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России. Это ружье Петра I и револьвер Николая II.

Все это покажут на выставке "Мастерство оружейников XVII-XIX веков". Охотничье ружье для императора изготовили на Сестрорецком оружейном заводе, сообщает пресс-служба Западного военного округа. На затыльнике его приклада нанесен вензель императора - переплетенные фигурные латинские литеры "Р" под императорской короной.

Револьвер Николая II выполнен в кавказском стиле. На выставке можно будет увидеть и кирасирский палаш с вензелем императора Александра I, шпагу, принадлежавшую великому князю Михаилу Павловичу.

Один из экспонатов посетителям напомнит знаменитую трагедию Шекспира "Отелло". Речь идет об одноименном декоративном кинжале, изготовленном в 1863 году в Санкт-Петербурге в мастерской по выделке золотых, серебряных и бронзовых изделий А.Н. Соколова. Рукоять выполнена из серебра и представляет фигурную композицию - сцену, в которой ревнивый Мавр закалывает кинжалом свою жену Дездемону.

На выставке будет и оружие стран Европы и Азии, арабских стран, а также Индии.