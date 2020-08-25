В Вологде водитель автобуса переехал лежащего на дороге человека

Шокирующее происшествие случилось в Вологде нынешней ночью. Автобус переехал лежащего на проезжей части мужчину. Тот скончался от полученных травм.

В региональном УМВД сообщили "РГ", что ЧП произошло на улице Чернышевского. 57-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ возвращался с маршрута. Какое-то препятствие на темной дороге он увидел слишком поздно. И переехал. Когда вышел, то выяснилось, что это человек.

Сейчас полицейские определяют все обстоятельства ЧП. Выясняют также личность погибшего мужчины.