В Вологодской области идет масштабная подготовка к 1 сентября

С 1 сентября образовательные организации Вологодской области заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Обучение начнут 240 тысяч детей. В школы области 1 сентября пойдут 139,2 тысячи человек, из них 16,4 тысячи - первоклассники.

Олег Кувшинников (слева) поинтересовался у школьников, как работают кружки в школах и какой техники не хватает им там. Фото: Архив правительства Вологодской области

Сроки и условия возобновления образовательного процесса в привычном очном формате назвал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, позиция региона выработана с учетом требований, принятых на федеральном уровне.

Для обеспечения безопасности школ совместным приказом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области и департамента образования создана межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители территориальных отделов Управления Роспотребнадзора, начальники управлений образования на местах, директора школ, представители родительской общественности. В результате проведенной совместной работы в муниципалитеты направлены методические рекомендации для школ, разработаны мероприятия по реализации требований СанПиН.

Выделено три блока мероприятий: противоэпидемические, режимные и мероприятия по информационному сопровождению, кроме того, определена потребность школ в обеспечении рециркуляторами и бесконтактными термометрами.

- В школы необходимо закупить более 1,9 тысячи бесконтактных термометров и четырех тысяч рециркуляторов. Сейчас образовательные учреждения закупают их самостоятельно, также ведут закупку дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, что приводит к отвлечению средств с других статей расходов, - сообщила начальник департамента образования области Елена Рябова.

Губернатор поддержал предложение департамента образования возместить расходы муниципалитетов на приобретение рециркуляторов для обеззараживания воздуха из областного бюджета, объем финансирования составит порядка 85 миллионов рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств вынесут на рассмотрение региональных парламентариев.

В качестве меры безопасности обучающихся в школах организуют ежедневный утренний фильтр при входе в здание с обязательной термометрией, усилят дезинфекционный режим, создадут условия для соблюдения правил личной гигиены. Рециркуляторы установят в рекреациях, столовых, спортзалах, учебных кабинетах. До конца года запретят проводить массовые мероприятия, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, уроки будут проводить по специальному расписанию, посещать столовые - по графику. Деления классов на подгруппы не планируется, общих перемен не будет.

Уроки физкультуры по возможности организуют на свежем воздухе, в школах будут засчитываться результаты допобразования детей по физкультуре, музыке и изобразительному искусству.

- Торжественные линейки 1 сентября будут проводиться для первоклассников с участием родителей при соблюдении санитарных норм и масочного режима для родителей и педагогов. Праздник состоится в обычном формате с цветами и первым звонком, - сообщил Олег Кувшинников.

Кроме того, глава региона заявил, что регион полностью готов к выполнению поручения президента и с 1 сентября все ученики начальных классов будут питаться бесплатно. Расходы региона на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов будут софинансироваться из федерального бюджета.

- Правительство РФ предоставило нам более 212 миллионов рублей. Еще 63 миллиона мы выделим из областного и местных бюджетов. Все эти деньги будут направлены на закупку продуктов и организацию питания во всех школах области. В новом учебном году в Вологодской области будут работать 450 школьных пищеблоков и буфетов в 341 школе. Бесплатным питанием мы обеспечим больше 60 тысяч школьников, - прокомментировал ситуацию Олег Кувшинников.

Работа колледжей, техникумов и вузов, находящихся на территории области, также будет организована в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. При этом обязательным станет ношение масок, отказаться от их использования разрешат на занятиях творческой направленности. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы, работники вузов из группы риска - на дистанционную работу.

Организации дополнительного образования детей и взрослых вне зависимости от ведомственной принадлежности уже вернулись к прежнему режиму работы с 18 августа. Решение принято в связи с массовым возвращением вологжан из отпусков и загородных оздоровительных лагерей и необходимостью организации занятости детей.

В центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних ограничительные мероприятия сняты с 20 августа, режим самоизоляции работников отменен. Это позволит учреждениям подготовиться к новому учебному году - провести приемку зданий, где круглосуточно живут дети, приобрести воспитанникам новую одежду, обувь и школьные принадлежности.

В целом систему образования Вологодской области в новом учебном году ждут и другие изменения, совсем не связанные с пандемией.

Глава региона призвал педагогов активизировать работу по выявлению талантливых и одаренных школьников и запустил новый региональный проект "Быть умным - модно". За каждого участника регионального этапа всероссийской школьной олимпиады учителям назначат стимулирующие выплаты в размере одной тысячи рублей в месяц, по 30 тысяч рублей получат победители олимпиады и педагоги, которые их подготовили.

- Реализация этого проекта позволит Вологодской области в два раза увеличить количество участников всероссийской олимпиады школьников и к 2024 году войти в топ-20 субъектов Российской Федерации по количеству ребят, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, - отметил губернатор.