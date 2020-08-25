На площадке калининградского дворца спорта "Янтарный" завтра стартует товарищеский турнир женских команд с участием сборной России, чемпиона Суперлиги 2019/20 "Динамо-Ак Барс" (бывшее название - ВК "Динамо-Казань"), обладателя "серебра" местного "Локомотива" и завоевавшей "бронзу" "Уралочки-НТМК" (Свердловская обл.).

Последний раз женская сборная России выступала на Кубке мира-2019 в Японии, где завоевала бронзовые награды. Фото: fivb.com

Из-за связанной с пандемией вынужденной паузы большого волейбола в России не было с конца марта. Увы, отменен запланированный на период с понедельника по среду этой недели в Казани мужской турнир с форматом, аналогичным балтийскому, - сборная страны плюс все три призера Суперлиги. Регулярные тесты на COVID-19 выявили первичные положительные результаты у двух игроков ВК "Зенит-Казань".

Остается надеяться, что женские соревнования в янтарном крае все-таки состоятся. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах холдинга "Матч ТВ".

К сожалению, не смогут показать свое мастерство в Калининграде две ведущие волейболистки национальной дружины - диагональный нападающий Наталия Гончарова и связующий Евгения Старцева. Их отсутствие в рядах команды лет двадцать уже работающего в России итальянского специалиста Серджио Бузато связано с рекомендациями медиков.

Не смогут помочь сборной на берегах Балтики два лидера - Наталия Гончарова и Евгения Старцева

Сборная планирует сыграть в следующем составе: cвязующие - Полина Матвеева ("Заречье-Одинцово"), Татьяна Романова "Динамо" М); диагональные - Дарья Малыгина ("Тулица"), Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК"), Дарья Столярова ("Ленинградка"); блокирующие - Юлия Бровкина ("Енисей", Красноярск), Екатерина Ефимова, Ирина Фетисова (обе - "Динамо" М), Ирина Королева ("Динамо-Ак Барс"), Ангелина Лазаренко ("Динамо", Краснодар); доигровщики - Ирина Воронкова, Татьяна Ежак-Юринская (обе - "Локомотив"), Татьяна Кошелева (пока без клуба, 2019/20 - "Гуандун", Китай; "Локомотив"), Яна Щербань (обе - "Динамо" М), Ольга Фролова ("Тулица"); либеро - Дарья Пилипенко ("Уралочка-НТМК"), Анна Подкопаева ("Динамо-Ак Барс").