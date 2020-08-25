Биологи вырастили клетки печени в лимфоузлах

Единственный орган в человеческом организме, способный регенерировать - это печень, самая большая железа. Как говорят ученые, даже при сохранении всего четверти своей массы печень способна восстановиться. Другое дело, что ткани могут быть поражены слишком сильно. В этих условиях клеткам печени - гепатоцитам - делиться проблематично, и они умирают.

В таких случаях пациента ждет пересадка - и ожидание подходящего органа, который далеко не всегда обнаруживается к нужному сроку.

Исследователи еще несколько лет назад выяснили, что есть в организме другое подходящее место для размножения гепатоцитов - в лимфатических узлах.

Они провели ряд экспериментов с лабораторными мышами, проведя прямую пересадку клеток печени в лимфатические узлы. И гепатоциты начали делиться, сформировав органоид печени, вполне способный частично брать на себя функции больного органа. Но эксперимент был успешен на мелких грызунах. Возможно ли такое замещение у более крупных животных и тем более у человека, оставалось неизвестно.

После этого подобные эксперименты ученые провели на свиньях. Результаты многолетних трудов опубликованы в журнале Liver Transplantation. Для опыта были отобраны шесть свиней. У них забрали здоровые гепатоциты и искусственно вызвали поражение печени с гибелью ее клеток. Здоровые клетки были трансплантированы в абдоминальные лимфатические узлы.

Феномен повторился: гепатоциты стали успешно делиться в узлах, образуя ткань печени, включая желчные протоки и сеть капилляров. Частичное восстановление нормальных функций печени наблюдалось у всех шести подопытных животных. При этом новая печень вырастала тем крупнее, чем сильнее была поражена больная. Дальнейшая работа в этом направлении может дать надежду больным, которые годами ждут трансплантации печени от здоровых доноров.