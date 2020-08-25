К тушению лесного пожара под Анапой привлекли авиацию

Новости

Опрос: В Германии каждый второй не может обойтись без видеоигр 11:20
Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года 11:10
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 10:59
Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату 10:39
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств 10:36
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам 10:18
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 10:11
В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица 10:09
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов 09:49
По Москве поедут ретротроллейбусы 09:47
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 10:05
Рубрика: Происшествия

К тушению лесного пожара под Анапой привлекли авиацию

Текст: Татьяна Павловская

В заповеднике Малый Утриш, который расположен под городом-курортом Анапа, идет тушение лесного пожар на площади в три гектара.

В Новороссийске потушили крупный пожар на горе Колдун

На этой территории сохранились уникальные реликтовые леса - можжевеловые и фисташковые, сосновые. Со вчерашнего вечера к ним подбирается сильный огонь.

Ночью спасатели эвакуировали 350 отдыхавших здесь туристов. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к ликвидации лесного пожара привлечено 238 человек и 27 единиц техники.

Во вторник утром на место ЧП прибыло подкрепление в виде двух дополнительных расчетов МЧС, двух вертолетов из Геленджика и трех катеров ГИМС краевого управления МЧС.

Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, в районе заповедника введен режим ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Правительство снизило ставку по образовательным кредитам
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников