К тушению лесного пожара под Анапой привлекли авиацию

В заповеднике Малый Утриш, который расположен под городом-курортом Анапа, идет тушение лесного пожар на площади в три гектара.

На этой территории сохранились уникальные реликтовые леса - можжевеловые и фисташковые, сосновые. Со вчерашнего вечера к ним подбирается сильный огонь.

Ночью спасатели эвакуировали 350 отдыхавших здесь туристов. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к ликвидации лесного пожара привлечено 238 человек и 27 единиц техники.

Во вторник утром на место ЧП прибыло подкрепление в виде двух дополнительных расчетов МЧС, двух вертолетов из Геленджика и трех катеров ГИМС краевого управления МЧС.

Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, в районе заповедника введен режим ЧС.