"Нет худа без добра" - это расхожее выражение как нельзя лучше отражает ту ситуацию, в которой сейчас волей обстоятельств оказалось Черноморское побережье Кавказа и его главный город Сочи. Коварный вирус сделал "вне зоны доступа" почти все ставшие привычными для россиян иностранные пляжи. А поскольку традиция накопить перед долгой зимой побольше тепла осталась, то наши граждане вспомнили о Крыме и Сочи. И опять, как в старые добрые времена, ринулись туда, заполнив абсолютно все местные отели, санатории, пансионаты и комнатушки частного сектора.

Что же там происходит, в этом городе, который и прежде казался многим почти сказочным миражом, а после проведения там зимней Олимпиады приобрел поистине мировую славу? Последние годы я провел в Праге, работая корреспондентом газеты по странам Центральной Европы. И не упускал возможности познакомиться с лучшими курортами Старого Света. Теперь же, в связи с тем, что из-за пандемии застрял на родине, появился шанс сравнить.

Вначале решил посмотреть на Сочи глазами типичного отпускника. Для этого купил билет на рейс "Аэрофлота" (туда и обратно - двенадцать тысяч рублей), оплатил проживание в одном из центровых санаториев (в день с трехразовым питанием и процедурами - примерно шесть тысяч рублей) и, признаюсь, с некоторой опаской отправился в путь.

Основания бояться были такими: судя по слухам, город просто переполнен гостями, кругом жуткие очереди, на пляже места не найти, да и риск подхватить заразу очень велик. К тому же у меня, человека немолодого, сохранились в памяти воспоминания советского прошлого: хамство местных таксистов, совковый сервис, пробки на дорогах, мутное море и длинная очередь в знаменитый ресторан "Кавказский Аул"...

***

Терминал "В" в аэропорту Шереметьево выглядит сейчас так, словно никакой эпидемии и в помине нет. Отсюда отправляются рейсы по России. Да, при входе в здание у вас измерят температуру и попросят надеть маску, при выходе на посадку опять повторят ту же процедуру, а прямо у самолетных дверей опрыскают руки дезинфицирующим раствором. Но как же много людей, несмотря на опасность, решили отправиться в дорогу после долгого сидения в карантине! Стал считать рейсы на табло - сбился на второй сотне. И конечно, самое популярное направление - юг.

Пассажир, который едет на отдых, сразу отличим, он, как правило, путешествует с семьей, у него совсем другое выражение лица. Поэтому терминал "В" напоминает сейчас яркий приветливый табор: дети, шорты, улыбки, предчувствие чуда...

Горнолыжные трассы и летом дарят ощущение восторга. Фото: Владимир Снегирев

Про аэропорт Сочи тоже ничего плохого сказать не могу, стильный современный комплекс, все функционально и привычно. Хотя одна новость, которую там услышал, меня ввергла в шок: только из Москвы сюда ежедневно прибывает больше пятидесяти рейсов. И больше десятка из Питера. А также рейсы из всех других крупных городов России.

Уже потом узнал, что по итогам июля пассажиропоток сочинского аэропорта побил все рекорды, даже во время зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу гостей он принимал и отправлял меньше. Август также грозит новыми достижениями: только с 1-го по 15-е число воздушная гавань уже обслужила 3613 рейсов.

То есть слухи о переполненности города-курорта обретали очертания правды.

Справка: На середину августа в Сочи одновременно находились более 210 тысяч гостей. Средняя загрузка отелей, пансионатов, санаториев вышла на пиковые показатели прошлого года и составляла 95-96 процентов. Всего в городе 1400 коллективных средств размещения, не считая т.н. частного сектора.

***

Санаторий, в котором я остановился, когда-то был в ведении управления делами ЦК. Потом, с наступлением рыночных времен, он не раз переходил из рук в руки, являлся госсобственностью, его акционерами становились крупные российские предприятия, частью пакета владели сами работники, а с недавних пор здравница целиком принадлежит крупному московскому холдингу. Чудо - что за все эти мутные годы санаторий не повторил судьбу своих соседей, которые либо напрочь сгинули, либо стоят заброшенными в ожидании новых хозяев. Таких сгинувших здесь, кстати, не менее десятка. Имени Мориса Тореза и имени Фабрициуса, "Москва", "Заря, "Родина". Брошенным стоит знаменитый профсоюзный санаторий имени Орджоникидзе - там отдыхали шахтеры, в его интерьерах снимали культовый советский фильм "Старик Хоттабыч". Безумные 90-е нанесли огромный урон здравнице.

Поэтому когда попадаешь в приличный (и вовсе не для элиты) санаторий со столетней историей, то уже сам этот факт оказывает лечебное воздействие.

Я, поверьте, изрядно поколесил по миру, но вот круг замкнулся, опять, как когда-то в юности, овсянка и паровые котлетки на завтрак, морковно-яблочные оладьи и компот на обед, кефир перед сном, набор известных процедур в лечебном корпусе, отечественные фильмы в кинозале, массовик-затейник на подступах к морю... Дежавю? Но при этом было мне хорошо - клянусь, это не фигура речи.

Море оказалось чистым и теплым. Лежаков и зонтиков на пляже хватало. Спалось при открытом балконе сладко. Территория была не просто большой, а еще и засаженной диковинными тропическими растениями - их тут более семисот видов, ходи, дыши, изучай, удивляйся. А вечерние посиделки на пирсе с сухим вином и праздными разговорами!

Так же хорошо, видимо, бывает здесь и нашим знаменитым космонавтам, которые из года в год остаются верны именно этому вовсе даже не элитному заведению.

И сам город тоже не производил впечатления переполненного. Из чистого любопытства я пешком прогулялся по его Курортному проспекту и пешеходному бульвару, воспользовался общественным транспортом и такси, заглянул в супермаркеты, пообщался с аборигенами. В сухом остатке следующее. Да, спрос на Сочи рекордный. Но и потенциал этого курорта велик. Теперь видно: вложенные перед Олимпиадой миллиарды обернулись не только объездными дорогами, туннелями и развязками, что само по себе немало, но и всем тем, что окончательно уничтожило признаки "совка", сделало город ухоженным, удобным, привлекательным для лиц разного возраста и разного достатка.

Сочи хорош еще и тем, что любопытному и неленивому человеку здесь есть что посмотреть, чему удивиться. Прекрасные парки, аквапарки и дендрарии, дельфинарий, экскурсии к водопадам, морская рыбалка, поездка на озеро Рица, осмотр олимпийских объектов. Но "вишенка на торте" - это, конечно, Красная Поляна, или т.н. горный кластер Большого Сочи.

Справка: В целом курорт может предложить своим гостям около ста природных, культурных, исторических, познавательных и развлекательных объектов показа. В этом году наряду с Олимпийским парком и горным кластером в списке самых востребованных экскурсий - природный заповедник "33 водопада".

***

Невероятно, но полны не только прибрежные отели и санатории. Жизнь кипит и на горнолыжном курорте - это в разгар лета! Тысячи людей предпочли пляжам активный отдых, а возможностей для этого здесь великое множество. Честно признаюсь, испытал чувство гордости за свою страну, которая соорудила этот грандиозный и, возможно, не имеющий себе равных в Европе комплекс, состоящий из множества отелей, подъемников, горнолыжных трасс и объектов сопутствующей инфраструктуры.

Не отказал себе в удовольствии подняться на подъемнике от курорта под названием "Роза Хутор" до отметки 2320 метров, отстояв довольно длинную очередь. Очередь, кстати, любопытна тем, что все в ней были доброжелательны. Наверное, сам дух этого места - величественные горы, прекрасные, выполненные в едином стиле сооружения, современная "канатка" - диктовал только позитивное настроение.

Очередь на подъемник в поселке "Роза Хутор": недолго и доброжелательно. Фото: Владимир Снегирев

А ниже, на высоте 960 метров, в недавно открытом спа-комплексе, испытал редкое наслаждение от посещения горных бань с целым набором специальных краснополянских ритуалов. И подобных "завлекаловок" здесь великое множество.

Короче говоря, отдых в Сочи лег мне на душу. От былых комплексов не осталось и следа. Поэтому на финише "включил журналиста", решил задать местным начальникам несколько вопросов.

***

Ясно, что самый актуальный вопрос касался опасности подхватить здесь коварный вирус. В администрации города меня заверили, что требования Роспотребнадзора соблюдаются самым строгим образом, плюс к этим нормам сочинцы ввели свои.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, генеральный директор Ассоциации курортных и туристических городов России Анатолий Быков рассказал, как сражаются с заразой на примере "Сочи Парк Отеля" - он самый большой на побережье, может принять одновременно 6800 человек. Здесь все пять КПП, подходы к ресепшен и входы в рестораны оборудованы системой дистанционного контроля температуры тела. Любой человек с повышенной температурой немедленно "изымается из обращения", изолируется, а дальше врачи принимают решение - в зависимости от поставленного диагноза.

Директор санатория "Октябрьский" Ольга Заславская заверила меня в том, что за два с половиной месяца - со дня открытия после карантина - ни одного заболевшего у них зафиксировано не было. Даже дети, которые в прежние годы, случалось, подхватывали какие-то инфекции, сейчас проблем не доставляют. Да и как тут заболеть, если от самого входа в санаторий тебя чуть ли не с ног до головы постоянно обливают дезинфицирующим раствором. То же самое услышал из уст другого директора, Михаила Хетагурова, он вот уже тридцать три года возглавляет санаторий имени Фрунзе. Здесь для борьбы с вирусом установлено оборудование под названием "Серебряная пуля", это ультразвуковой генератор "холодного тумана", который проникает в самые мелкие щели и убивает любую заразу, бактерии, вирусы, грибы.

Другой всегда актуальный вопрос - про цены. Его я адресовал заместителю главы города Владимиру Пушкареву. По словам чиновника, увеличение стоимости проживания на тридцать и более процентов произошло в отелях категории четыре-пять звезд. Во всех других повышение тарифов по сравнению с прошлым годом незначительное.

- В первую очередь рост цен связан с дополнительной финансовой нагрузкой, которую несут средства размещения в связи с требованиями Роспотребнадзора, - пояснил Владимир Иванович. - А также с теми потерями, которые они понесли в период вынужденного карантинного простоя.

"Вишенка на торте" это, конечно, Красная поляна, горный кластер Большого Сочи

Г-н Пушкарев заверил, что задача городских властей состоит в том, чтобы: а) обеспечить максимальную безопасность всех прибывающих туристов, б) зафиксировать у них позитивное отношение к отдыху в Сочи. И пояснил:

- Ведь мы понимаем, что сейчас к нам едет много гостей, которые раньше предпочитали отдых за рубежом. Наша цель - построить работу так, чтобы они вернулись сюда и в следующем году. Поэтому основной акцент делается на качественный сервис и благоустройство городской среды.

***

Наконец, в полной мере испытав прелести именно санаторного отдыха, я не мог не поинтересоваться перспективами этого направления, очень скоро поняв, что тема заслуживает отдельной публикации или даже целой серии проблемных статей.

Суть в том, что санаторно-курортное лечение - это чисто наше российское и советское завоевание, а Сочи с его природными лечебными факторами (уникальные минеральные воды Мацесты, естественные морские ингаляции, накопленный опыт специалистов) был без преувеличения мировой столицей курортологии. Увы, с наступлением рыночных времен вместе с водой выплеснули и этого ребенка. Канул в Лету НИИ курортологии, почили в бозе многие санатории, вымирают потихоньку те самые опытные специалисты.

Олимпийский парк - это не только грандиозные спортивные сооружения, но и чистое море. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Теперь, кажется, спохватились. Но пока дальше деклараций дело не идет. Горячий монолог по этому поводу произнес уже упоминавшийся выше директор санатория имени Фрунзе Михаил Хетагуров. Он почти всю свою жизнь посвятил развитию санаторно-курортного лечения и считает, что потенциал наших курортов уникален, такого не имеет ни одна другая страна. Применявшиеся комплексные методы оздоровления поражали своей эффективностью даже приезжавших издалека светил мировой медицины.

- Какие там Карловы Вары! - с жаром говорил Михаил Дмитриевич. - Наша вода обладает целым спектром куда более целебных свойств. Если подойти к делу по-государственному, то Сочи должен вернуть себе славу места, где любой человек сможет сделать "капитальный ремонт" своего организма. Оснастить санатории оборудованием для диагностики и лечения, иметь возможность привлекать самых лучших специалистов. Конечно, продолжительность такого "лечебного" отдыха должна быть больше 24 дней.

Будущее именно за такими лечебно-курортными учреждениями. Профилактика и реабилитация - вот основа. Вернемся мы к этому, значит, выполним важнейшую социальную функцию.

- Скажите, спрос на сочинские курорты всегда был устойчивым в последние годы или подвергался каким-то колебаниям?

- Были спады, связанные с той же модой на Турцию и другие дальние страны. А где вы у турков или у греков видели лечение? Да нигде!

- Вопрос для рыночных времен неизбежный: рентабелен ли ваш санаторий?

- Во всяком случае, он не убыточен. В наших реалиях он не может быть высокорентабельным. Вы можете себе представить, что огурцы и помидоры здесь, на Кубани, зимой стоят дороже апельсинов и бананов? Продукты в структуре затрат составляют до 14%. Энергоносители тоже обходятся в копеечку. Зато мы очень выгодны государству, поскольку являемся приличными налогоплательщиками. Каждая наша койка дала стране в прошлом году 244 тысячи рублей налогов. А всего коек триста сорок шесть. Посчитайте.

...И уже упоминавшийся профессор А.Т. Быков тоже прочел мне целую лекцию о пользе сочинских санаториев, завершив ее фразой: "Здоровье всегда экономически выгодно".

Вот так прошел мой не очень длинный, но очень содержательный отдых в Сочи. Могу теперь признаться: еще две недели назад я бы ни за что не поставил российский курорт в ряд тех, где бы хотел провести свой отпуск.

А теперь думаю: надо бы туда вернуться. И в роли туриста, и по своей основной профессии. Интересно!