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25.08.2020 14:40
Рубрика: Власть

Улетный "Михалыч"

Оружейники юга намерены покорить покупателей на форуме "Армия-2020"
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 188(8242)
Открывшийся 23 августа Международный военно-технический форум "Армия-2020" дает возможность не только продемонстрировать военную мощь страны, но и заключить контракты на поставку перспективных образцов оружия. Более 1,5 тысячи компаний представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники. В прошлом году в выставочном центре "Патриот" было подписано 46 государственных контрактов на общую сумму свыше триллиона рублей. Поэтому неслучайно восемь ведущих на юге России предприятий ВПК направили в Подмосковье свои лучшие образцы боевой техники.
Фото: ПАО Роствертол Фото: ПАО Роствертол
Фото: ПАО Роствертол

Ростов-на-Дону продемонстрирует широкую линейку вертолетов семейства Миля. На аэродроме "Кубинка" гости и участники форума смогли увидеть ударный вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник".

Фото: Евгений Баранов
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Отметим, что год тому назад Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска 98 вертолетов Ми-28НМ. "Николай Михалыч", как неофициально называют винтокрылую машину пилоты, модернизирован с учетом опыта применения в Сирии. Ми-28НМ получил новый двигатель, а также авионику с самой современной прицельнопоисковой системой, которая позволяет взаимодействовать с беспилотниками. Стала выше максимальная и крейсерская скорость, увеличилась взлетная масса, а в кабине появился второй комплект управления. Все эти преимущества позволяют "Николаю Михалычу" выполнять широкий спектр задач от разведки до уничтожения наземных и воздушных целей.

Интерес потенциальных покупателей вызвали обновленные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и Ми-35П "Феникс". Названную в честь мифической птицы Ми-35П можно оснастить обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Самое главное: Ми-35П может эффективно бороться с бронетехникой противника и перевозить восемь десантников. Вертолет вооружен подвижной 2-ствольной пушкой калибра 23 миллиметра, неуправляемыми ракетами С-8. Также возможно установить подвесные пушечные контейнеры и ПТУР "Атака-ВМ".

Ми-35М, состоящий на вооружении российской армии, в обновленном облике приобрел расширенный состав вооружения: в частности, он дополнительно оборудован крупнокалиберным пулеметом "Корд", который разместится в грузовой кабине, и неуправляемыми ракетами калибра 122-мм С-13. Машина, представленная на форуме, оснащена двигателями с увеличенным до 6 000 часов ресурсом и устройством для гашения вибрации. Ми-35М также можно оборудовать круглосуточной обзорно-прицельной станцией с дальностью обнаружения целей до десяти километров. Эффективный комплекс обороны для защиты от ракет с тепловой головкой самонаведения включает станцию предупреждения о ракетной атаке, устройство выброса тепловых ловушек и станцию лазерного подавления.

Фото: Алексей Моисеев
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На форуме посетители смогли увидеть новый тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Машина имеет новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, а также выходить в заранее заданную точку и заходить на посадку. В дополнение к этому установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", благодаря чему сбить машину с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов практически невозможно.

Мастера из Волгограда знамениты своими боевыми машинами для войск ВДВ, а также самоходной противотанковой пушкой "Спрут-СД", модернизированный образец которой сейчас проходит государственные испытания. Другим детищем волгоградских оборонщиков является бронетранспортер БТР-МД, который носит неофициальное название "Ракушка". Десантный многоцелевой бронетранспортер предназначен для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей и топлива в любую погоду и на любом покрытии. Машина отличается высокой маневренностью, способна преодолевать водные преграды и приспособлена к парашютному десантированию.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Корпус машины - из сварных листов брони, а для самообороны имеется два пулемета калибра 7,62 мм. Для наблюдения за местностью у механика есть три перископа и прибор ночного видения. Двигатель оснащен турбонаддувом и эжекторно-вентиляторной системой охлаждения. Средняя скорость по грунтовым дорогам составляет 50 километров в час.

Донские корабелы являются единственными в России производителями катеров из полиэтилена низкого давления. Инновационный материал не подвержен коррозии, не требует лакокрасочного покрытия и в обслуживании гораздо дешевле аналогов. Жизненный цикл судна - 50 лет. Катера могут использоваться в любых условиях и способны выдерживать волны высотой до двух метров и волнение в четыре балла. При этом они развивают скорость до 50 узлов или 93 километров в час. Благодаря прочному корпусу суда могут пришвартовываться к необорудованному берегу.

На выставке представлен ряд образцов гражданской продукции, которая создается в рамках диверсификации производства на предприятиях оборонной промышленности. ОПК обладает значительными возможностями для создания высокотехнологичных изделий гражданского назначения. Реальные объемы такого производства и потенциальную потребность отраслей промышленности в подобной продукции обсудят на форуме.

Прямая речь

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех":

- В этом году "Армия" станет первым крупным событием для мировой оборонной промышленности после снятия ограничений в связи с глобальной пандемией COVID-19. Форум даст сигнал мировому оружейному рынку к восстановлению и, уверен, подвигнет к военно-техническому сотрудничеству с другими государствами. Это отличная возможность для российских оборонных предприятий показать свою готовность наращивать объем поставок высокотехнологичной продукции и расширять географию деятельности.

Кстати

На форуме значительно увеличена общая площадь статических показов различных образцов военной техники. Она превысит 320 000 квадратных метров. Всего планируется продемонстрировать свыше 700 единиц военной техники и различного вооружения. А в динамических показах с боевой стрельбой примут участие более 400 образцов техники. Впервые большая площадка организована на полигоне Ашулук под Астраханью. Там проведут презентации новейших систем ПВО. Можно будет увидеть построение эшелонированной обороны против массированных атак крылатых ракет и самых разных беспилотных летательных аппаратов.

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