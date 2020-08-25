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25.08.2020 11:08

Полис замерзания

Почему аграрии Крыма не спешат страховать урожай, несмотря на затяжную засуху
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 188(8242)
Сухая осень, бесснежная зима и весенние заморозки не позволили аграриям Крыма собрать большой урожай зерновых. По предварительным оценкам, убытки отрасли в этом году составят около 30 процентов. Тем не менее, даже в таких жестких климатических условиях сельские товаропроизводители игнорируют страхование посевов, рискуя лишиться господдержки. В чем причина, разбирался корреспондент "РГ".
Аграрии Крыма обновили парк техники, но страховать урожай не торопятся. Фото: Сергей Винник/РГ Аграрии Крыма обновили парк техники, но страховать урожай не торопятся. Фото: Сергей Винник/РГ
Аграрии Крыма обновили парк техники, но страховать урожай не торопятся. Фото: Сергей Винник/РГ

Последние годы природа словно испытывает аграриев на прочность. Третий год подряд оставшийся без искусственного орошения полуостров страдает от небывалой засухи. В начале апреля уровень влаги в почве составлял 20-25 процентов при норме 35-40. В результате урожай-2020 получился прогнозируемо низким. Сельхозпроизводители собрали 1 миллион 12 тысяч тонн ранних зерновых. Однако независимо от природных условий страхование рисков в растениеводстве полуострова остается прежним - немногим более 20 тысяч гектаров или около четырех процентов озимого клина.

- Уровень страхования и площади застрахованных посевов держатся в Крыму на протяжении нескольких лет на одном уровне, - говорит начальник управления по взаимодействию с органами госвласти Национального союза агрострахования (НСА) Юрий Есиков. - Мы фиксируем незначительный рост по сравнению с прошлым годом. По нашим данным, застрахованная площадь увеличилась всего на 300 гектаров.

Фото: Сергей Винник/РГ
В Крыму аграрии не застраховали урожай, рискуя лишиться господдержки

В минсельхозе отмечают, что количество участников программы страхования рисков в республике увеличивается не столько из-за того, что аграрии хотят застраховать свой урожай, сколько потому, что они надеются получать государственную поддержку.

- Первая причина низкого уровня страхования - недоверие к страховым компаниям, - говорит заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. - Сказывается, конечно, еще и отрицательный опыт тех, кто сделал это в 2018 году. Есть сложности в получении возмещения.

Кроме того, сказывается отсутствие в регионе филиалов страховых компаний. По данным минсельхоза РК, в республике работают только агенты четырех таких компаний. Еще одна причина - аграрии не могут получить необходимые справки об опасных природных явлениях на территориях, которые не находятся в зонах постоянного мониторинга районных метеоцентров.

- Эта проблема постоянно обсуждается на всех уровнях, но и сегодня она не решена, - отмечает Алиме Зарединова.

Вместе с тем, в Крыму самая большая в России площадь садов, застрахованных на случай гибели урожая. Но связано это не столько с желанием страховаться со стороны самих аграриев и даже не с господдержкой. Это обусловлено требованием банков, кредитующих агропредприятия. В нынешнем году на страхование с господдержкой в бюджете Крыма предусмотрено 9,8 миллиона рублей. Сельхозтоваропроизводителям компенсируют 50 процентов затрат на страхование. Но переломить ситуацию кардинально пока не получается. Отчасти это происходит из-за отсутствия положительного опыта у хлеборобов Крыма.

Фото: Сергей Винник/ РГ
Крымские аграрии заявили об ущербе от погодных аномалий

- Все оглядываются друг на друга, пусть кто-то пройдет этот путь первым, а мы посмотрим, что получится, - поделился своими сомнениями руководитель агропредприятия из Раздольненского района Алексей Чередников.

Его хозяйство пострадало от смерча, уничтожившего поле пшеницы и подсолнечника, а также сорвавшего крышу зернотока на площади около 7 тысяч квадратных метров. Природное ЧП подтолкнуло руководителя хозяйства к активным действиям.

- Я решил, что в этом году попробую застраховаться в расчете на господдержку, - говорит Алексей Чередников. - Застраховать все будет весьма сложно, но безусловно придется что-то делать. Хотя бы застраховать посевы.

В НСА считают, что все препятствия на пути аграриев Крыма преодолимы. Побороть взаимное недоверие производителей и страховщиков можно только обоюдной открытостью.

- Есть опыт работы через ставропольские филиалы, через страховых агентов цепочка тоже будет достаточно короткой, - говорит Юрий Есиков. - В случае каких-то претензий Национальный союз агрострахования выступает в роли арбитра между аграриями и страховыми компаниями. Обращайтесь к нам, и мы поможем решить проблемы.

Площадь застрахованных сельхозкультур в ЮФО (тысяч гектаров). Инфографика РГ/ Ирина Теплова / НСА

Продукты страхования в 2020 году стали значительно дешевле для сельхозтоваропроизводителей, отмечает эксперт. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве, позволившими страховать отдельные риски, убирать повышенную франшизу. Но более дешевые продукты страхования таят и подводные камни, предупреждают специалисты. Аграриям Крыма следует повышать свою юридическую грамотность в этих вопросах. Например, одна из распространенных ошибок связана с наступлением момента ответственности страховой компании по договору. Многие клиенты считают, что они застрахованы, когда подписали договор.

- В действительности ответственность компании начинается с момента поступления первого платежа, а не с момента подписания договора, - говорит заместитель начальника Управления методологии страхования НСА Сергей Мельников. - Если договор подписан, а первый платеж еще не поступил и между этими двумя событиями на полях выпал град, то страховщик не несет за это ответственность.

Что же касается удаленности полей от зоны мониторинга метеостанций, то в НСА советуют таким хозяйствам кооперироваться для покупки локальных метеопостов, заключать договоры с Гидрометцентром и передавать туда сведения о погоде на их полях.

- Стоимость метеопостов не космическая, купить их вскладчину по силам ближайшим соседям, - советует Юрий Есиков.

Кроме того, в случае удара стихии в крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пострадавшее хозяйство может заказать маршрутное обследование полей, удаленных от метеостанций, и получить необходимый документ.

Профильные компании не могут проводить выплаты без подтверждения страхового случая. Таковы требования законодательства, тем более что эти выплаты не облагаются налогом.

Компетентно

Корней Биждов, президент НСА:

- Национальный союз агрострахования уделяет особое внимание Крыму. На протяжении четырех лет НСА совместно с минсельхозом республики ежегодно проводит мероприятия для аграриев региона и продолжит эту практику. Мы понимаем все сложности и сомнения сельхозпроизводителей, связанные со спецификой региона, и будем продолжать встречаться и разъяснять преимущества агрострахования.

Справка "РГ"

В целом в стране динамика развития агрострахования имеет положительную тенденцию. Страхованием с господдержкой в области растениеводства компании занимались в 48 регионах РФ. В 2019 году в этот процесс были вовлечены только 39 регионов. Заключено более 1 160 договоров, застрахована площадь в размере более 2,5 миллиона гектаров. Это на 25 процентов больше, чем в прошлом году на ту же дату. Средний тариф по договору страхования составил 2,44 процента от страховой суммы ответственности страховщика по договору и снизился на 12 процентных пунктов по отношению к 2019 году. В страховании животноводческой деятельности участвовали 48 регионов. Застраховано около 3,4 миллиона условных голов, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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