Инвалид Сергей Москаленко из Нижнего Тагила совершил удивительное по воле к жизни путешествие из родного города в Крым. На инвалидной коляске с электронным приводом, сооруженным собственными руками.

На Крым у уральца большие планы: он хочет проехать по всему побережью и побывать везде, где можно. Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, обязательно - мыс Тарханкут, Фото: Сергей Москаленко / vk.com

В инвалидном кресле 40-летний Сергей Москаленко оказался шесть лет назад из-за поражения костного мозга.

- До болезни работал электромонтажником, считал, что у меня очень много друзей. А потом за полгода все исчезли. Остались только близкие - мама, папа, из друзей - единицы. Вообще ничего не хотелось: четыре года даже из квартиры не выходил. Лежал и смотрел в потолок. Потом как-то начал выходить, - делится с "РГ" Сергей.

На прогулки уралец выбирался на самой обычной инвалидной коляске, выданной ему бесплатно. Привод - ручной. Тяжело. А потом дядя рассказал ему об электроколесах.

- Я трое суток не спал: загорелся идеей, все думал, как купить. Дорогие они, больше ста тысяч, а у меня пенсия 15 тысяч. У брата и сестры свои семьи, папа - пенсионер, материально помогать некому, - вспоминает Сергей. - И как-то вдруг пришла идея не покупать, а сделать все самому.

За основу мужчина взял свою коляску. Переделывал ее дома: точил, сверлил, привинчивал. Комплектующие заказывал в интернете, деньги тратил с пенсии - когда пять тысяч, когда восемь. Ради аккумулятора стоимостью 40 тысяч рублей продал свой компьютер, который тоже собирал собственными руками. Работа над коляской заняла примерно год, общий объем - порядка 120 тысяч рублей.

- Знаете, я даже рад, что не купил готовые электроколеса, у них мощность совсем маленькая - так, по городу, по парку кататься можно, а для путешествий точно не подошли бы. Я ж еще и вешу 110 килограммов при росте 175 сантиметров - для электротяги это важный момент, - говорит Сергей.

Мысль о путешествии закралась в голову мужчины как раз во время работы над коляской. Однажды он наткнулся в социальной сети на ролик с диалогом из фильма "Достучаться до небес". Персонажи - два неизлечимо больных парня - говорили о море:

- Ни разу не был на море?

- Не довелось, не был.

- Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море.

Диалог в ролике сопровождал видеоряд: море, небо, закат. И Сергей понял: он во что бы то ни стало обязан увидеть море, ведь за сорок лет ему тоже не довелось сделать этого.

Поездка откладывалась целый год: тогда в мае Сергей потерял маму. Затем то одно, то другое. Потом коляска - та, что служит основой его самодельного транспортного средства, - начала разваливаться. Пришлось ремонтировать, укреплять.

- Но я постепенно готовился: покупал всякие вещи - палатку, котелок, посуду. А потом проснулся однажды утром и понял: сейчас или никогда. Позвонил соседке, попросил помочь спустить вниз вещи, и поехал. Родным позвонил уже с трассы по дороге на Екатеринбург. Они, конечно, были в шоке. Знали, что я собирался в путешествие, но не думали, что так внезапно сорвусь, - смеется Сергей.

В турне уралец отправился в первых числах июля. Никуда не спешил.Остановливался на день-два в живописном месте. Ночевал в основном в палатке: ставил ее либо рядом с кафе, либо договаривался с жителями деревенских домов и располагался во дворе.

Важно, чтобы рядом с местом ночевки было где набрать воду и подзарядить коляску - для этого подходила самая обычная розетка. Аккумулятора хватало примерно на 120 километров, но до нуля Сергей его не расходовал.

- Это так здорово: открыл утром палатку, посмотрел вокруг - и решил: все, никуда не еду сегодня! - рассказывает Сергей. - Я очень долго был затворником, и сейчас мне невероятно хорошо! У меня нет эйфории - я пережил ее в мечтах и ожиданиях поездки, но есть чувство свободы. Не запоминал названия населенных пунктов, которые проезжал, не замечал столбики с отметками километров - это все не имеет значения. Я даже планы никакие не строю почему-то, просто наслаждаюсь: воздухом, природой, миром вокруг.

Душ у Сергея походный - черный мешок на 10 литров с лейкой. Набираешь воду, она на солнце нагревается - и моешься. Обедал путешественник либо в кафе, либо готовил сам. Брал из дома пакет гречки и лишь недавно доел.

- Думал, похудею в поездке - на гречке-то, а не выходит, - признается мужчина. - Многие уже знают про мое путешествие, зовут в гости. Три дня жил в Саратове - девушка Лариса пригласила меня передохнуть у нее в пустой квартире. Каждый день кастрюлями еду приносила - кормила на убой!

А еще незнакомые люди из интернета помогают Сергею деньгами. Хотя траты у него незначительные: максимум тысяча рублей в день на питание, и то если шикует. А бывает, что ни копейки не тратит за сутки.

- Многие говорят, что моя поездка мотивирует. Один товарищ сказал, что я - пример даже для "двуногих", не говоря уж о людях с ограниченными возможностями. Потом писала девушка, инвалид, ей глаза сейчас спасают. Сказала, что увидела мои публикации в социальных сетях и воспряла духом: поняла, что с инвалидностью жизнь не кончается, - говорит Сергей. - Когда-то от меня отвернулось много друзей, но я понимаю: это просто были не те люди. Сейчас я понимаю, что в России много добрых и позитивных людей, которые готовы помогать и просто быть рядом.

Передвигался мужчина по трассе. Говорит: не страшно. Он опытный водитель, и знает, чего ждать от других.

- Не нужно бояться дороги, - объясняет Сергей. - Ведь сбить могут и на пешеходном переходе, и на тротуаре.

На Крым у уральца большие планы: он хочет проехать по всему побережью и побывать везде, где можно. Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, обязательно - мыс Тарханкут, но туда нужно будет искать попутчиков, готовых отвезти Сергея на автомобиле. И, конечно, мужчина хочет искупаться в море.

- Врачи говорят, что я иду на поправку. Глядишь, домой вернусь уже на своих двоих. Слышал, что море не хуже физиотерапии будет, - улыбается путешественник.

Сейчас свою палатку путешественник установил на побережье в Судаке.

- Активист местной инвалидной общественной организации пригласил меня в город Саки погостить три дня в одном из санаториев, - говорит Сергей. - К счастью, я не ограничен по времени, поэтому по возможности постараюсь посетить как можно больше интересных мест на полуострове.

Домой из Крыма Сергей планирует отправиться на поезде, вынашивая тем временем планы: в следующем году совершить аналогичное путешествие на Алтай.