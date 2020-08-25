В честь Победы: донской пожарный установит на Эльбрусе памятный знак

Командир отделения пожарно-спасательной части №68 из города Шахты Андрей Трикозов намерен установить на вершине Эльбруса памятный знак, посвященный 75-летию Победы. Такое решение сотрудник МЧС принял во время восхождения на высочайшую вершину Европы.

- Наш путь лежал вдоль реки Ирикчат и уже на третий день мы вышли к одноименному леднику, преодолев его, поднялись на камни Ачкерьякольского лавового потока, который тянулся от бокового кратера до самой нижней части ледника. По нему прошли до площадки на высоте 4300 метров, где и установили свой лагерь, - вспоминает Андрей Трикозов.

Через два дня группа вышла на штурм вершины. Идти было крайне тяжело - движение осложняли осыпающиеся камни, крутизна склона, сильнейший ветер, мороз и разреженный воздух. Уже на вершине Андрей Трикозов обратил внимание на небольшой камень, к которому была прикреплена потемневшая от времени металлическая пластина с текстом.

Табличка была датирована маем 1975 года, когда группа спортсменов из города Шахты установила ее в честь 30-летия Победы. Вернувшись домой, пожарный нашел в архивах рассказ об экспедиции и разыскал участников легендарного восхождения. Сейчас им уже за 70 лет, но они полны энтузиазма.

По примеру старших товарищей, пожарный из города Шахты решил изготовить памятный знак и установить его рядом с посланием из 1975 года.

Необходимо отметить, что при поддержке властей Ростовской области в регионе активно действует программа по патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти, павших в Великую Отечественную войну.

- Наша главная задача - донести до молодежи понимание и значение победы в Великой Отечественной войне для России и для всех последующих поколений. Мы не дадим забыть о великом подвиге, который совершили наши деды и прадеды, отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.