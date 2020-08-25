В Крыму обманутым дольщикам выплатят компенсации из бюджета

Госсовет Крыма во время заочного голосования сразу в двух чтениях принял законопроект "О поддержке пострадавших граждан-участников строительства объектов капитального строительства на территории РК". Он позволит восстановить нарушенные права дольщиков через выплату денежной компенсации из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Как пояснила председатель Счетной комиссии Госсовета, вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко, документ разработали для урегулирования сложившихся правоотношений между пострадавшими участниками строительства и проблемными застройщиками.

За время нахождения Крыма в составе РФ ситуация с некоторыми долгостроями не только не разрешилась, но и стала еще более запутанной при переходе в правовое поле РФ. Сейчас только на территории Ялтинского городского округа простаивают 23 таких дома-долгостроя в разной степени готовности. Это как строительные площадки с нулевым процентом готовности (проведены земляные работы и возведено ограждение), так и не введенные в эксплуатацию здания с проживающими в них на птичьих правах дольщиками.

- Такие объекты возводились с нарушением целевого назначения земельного участка, без необходимой разрешительной и проектной документации и ее экспертизы, с отклонением от исходных данных на проектирование, - пояснила Алла Пономаренко. - Кроме того, подавляющее большинство таких объектов расположено в функциональных зонах, предназначенных для строительства многоквартирных домов среднеэтажной и малоэтажной застройки. При этом земельные участки под объектами находятся на праве собственности (пользования) у третьих лиц, аффилированных с застройщиками объектов. Зачастую изначально они выделялись под строительство индивидуальных жилых домов с общей площадью участков в среднем от 5 до 20 соток.

Дома-призраки возводились с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства. Сейчас никакие работы на объектах как правило не ведутся, а оговоренные в соглашениях с дольщиками сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.

"Законопроект предусматривает отнесение объекта к проблемному в том числе при условии неисполнения застройщиком своих обязательств в сроки, установленные договорами, - говорится в пояснительной записке к документу. - Принятие документа позволит восстановить нарушенные права пострадавших участников строительства на территории Республики Крым путем выплаты денежной компенсации, и как следствие, снизить социальные волнения, а также недовольство в обществе, вызванные сложившейся ситуацией".

На практике для получения компенсации обманутые дольщики должны будут переуступить свои права на недвижимость некоммерческому фонду, который станет собственником имущества в проблемных объектах. Фонд сформирует реестр обманутых дольщиков, которые смогут претендовать на выплату из бюджета Республики Крым. Компенсация будет равна сумме, которую дольщик фактически заплатил по договору участия в строительстве. Какова же будет судьба недостроенных зданий и занимаемых ими земельных участков - в законе не уточняется.

За законопроект проголосовал 71 депутат, против и воздержавшихся нет.