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25.08.2020 16:11
Рубрика: Власть

В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В случае военного похода на Крым, к которому призывают некоторые украинские политики, эта авантюра станет для Киева "смертельным номером". Такое мнение РИА Новости высказал глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель, комментируя недавнее заявление экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Фото: iStock
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Юрий Гемпель посоветовал украинскому политику открыть учебники истории и освежить в памяти, чем заканчивались попытки военных компаний на полуострове для его завоевателей. Депутат крымского парламента предостерег политический истеблишмент Украины от таких опрометчивых поступков.

- Надеюсь, что Зеленский понимает всю ответственность и последствия, - сказал Юрий Гемпель. - В противном случае, любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов.

По мнению крымского депутата, Александр Турчинов не та личность на рекомендации которой следует реагировать президенту Украины. Гораздо более продуктивной Гемпель считает ориентацию на выстраивание добрососедских отношений с Россией.

Напомним, накануне между экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и президентом Украины Владимиром Зеленским возникла заочная перепалка из-за Крыма. Зеленский косвенно обвинил Турчинова в утрате Украиной полуострова на что тот в ответ заявил, что у нынешнего главы государства есть все возможности для начала военной компании в Крыму.

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