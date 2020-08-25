В Крыму педагога детского лагеря арестовали за развратные действия

Новости

"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси 15:06
В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов 14:54
СК Беларуси допросил бывшего министра культуры 14:52
В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова" 14:47
Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды 14:47
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах 14:37
На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз 14:33
В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным 14:19
СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса" 14:19
В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами 14:14
В чувашский монастырь вернут шесть чтимых икон 14:11
СМИ: Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко перевели на аппарат ИВЛ 13:58
В Британии предложили для самоизоляции старинные форты за 9 млн фунтов 13:51
Мошенник воспользовался чужим отпечатком пальца и украл деньги с карты 13:51
Восстановлены в правах еще более 300 дольщиков в трех субъектах РФ 13:26
В Сирии ранили двух российских военных 13:17
Ремейк "Чокнутого профессора" с Эдди Мерфи получит ремейк 13:17
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга 13:11
Социальной сетью TikTok пользуются 700 млн человек в месяц 13:08
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси 12:54
Вышел первый трейлер фэнтези-сериала Netflix по Dragon's Dogma 12:51
КС Беларуси заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов 12:48
В Британии планируют штрафовать родителей, не пускающих детей в школы 12:33
Директора Московского театра кукол обманул лже-страховщик 12:26
Сценаристка "Джуно" Диабло Коуди займется ремейком "Суперкрошек" 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 14:46
Рубрика: Происшествия

В Крыму педагога детского лагеря арестовали за развратные действия

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму арестован 47-летний житель города Люберцы Московской области, который подозревается в совершении развратных действий в отношении воспитанницы детского лагеря. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму
В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу

По версии следствия, преступление совершено в одном из детских лагерей под Евпаторией. Днем 19 августа педагог-организатор детского лагеря во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера.

- Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК. - Параллельно злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако на автовокзале его остановили сотрудники лагеря, которые передали его правоохранительным органам.

Сейчас на месте происшествия работала следственная группа, в состав которой включены опытные следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки). Подозреваемый уже сознался в содеянном, и суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, также допрошены пострадавшая, свидетели, сотрудники лагеря. Назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

- Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке, - уточнили в СК. - Также ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В связи с этим следователи тщательно проверят, как должностные лица допустили подозреваемого к работе с несовершеннолетними.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
В Сирии ранили двух российских военных
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников