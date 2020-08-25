В Крыму педагога детского лагеря арестовали за развратные действия

В Крыму арестован 47-летний житель города Люберцы Московской области, который подозревается в совершении развратных действий в отношении воспитанницы детского лагеря. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

По версии следствия, преступление совершено в одном из детских лагерей под Евпаторией. Днем 19 августа педагог-организатор детского лагеря во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера.

- Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК. - Параллельно злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако на автовокзале его остановили сотрудники лагеря, которые передали его правоохранительным органам.

Сейчас на месте происшествия работала следственная группа, в состав которой включены опытные следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки). Подозреваемый уже сознался в содеянном, и суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, также допрошены пострадавшая, свидетели, сотрудники лагеря. Назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

- Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке, - уточнили в СК. - Также ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В связи с этим следователи тщательно проверят, как должностные лица допустили подозреваемого к работе с несовершеннолетними.