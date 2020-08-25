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25.08.2020 11:31

Не у дел

В Крыму среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло число банкротств
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 188(8242)
Несмотря на принятые правительством РК меры поддержки предпринимателей в период пандемии, не все смогли сохранить свой бизнес. Одним пошли навстречу арендодатели и поставщики, другим удалось получить помощь государства, но многие остались со своими проблемами один на один.

За шесть месяцев 2020 года наиболее существенно выручка снизилась у предприятий общественного питания, бытовых услуг и транспортной сферы.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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По данным Крымстата, за указанный период оборот предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых) составил 3,2 миллиарда рублей, это на 42 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,4 миллиарда рублей). Услугами автомобильного транспорта воспользовались 41,6 миллиона человек, что на 41,2 процента меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Населению было оказано платных услуг (коммунальных, бытовых и так далее) на 31,8 миллиарда рублей, в прошлом году - на 41,8 миллиарда.

В минус работали 47,3 процента предприятий, сумма убытков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50,8 процента и составила 9 миллиардов рублей. Значительный ущерб понесли компании в сфере транспортировки и хранения, здравоохранения и социальных услуг, в промышленности.

- Доходы населения резко сократились, фактически люди жили на накопленные сбережения, которые имеют далеко не все, согласно статистике. Как следствие, сократились траты населения на услуги, работы и товары, оказываемые и реализуемые предприятиями малого бизнеса, - поясняет экономический эксперт Александр Басов.

К тому же не все представители бизнеса смогли воспользоваться государственными мерами поддержки.

- Получить субсидию на зарплату сотрудникам в размере МРОТ можно было только в случае, если предприниматель сохранил не менее 90 процентов своих кадров. Согласно статистике, в среднем, у одного крымского предпринимателя два нанятых сотрудника. Если руководитель, чтобы сохранить свое дело, уволил в период простоя хотя бы одного, то он уже не может претендовать на субсидию, - говорит Александр Басов.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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По информации управления Федеральной налоговой службы по РК, на 1 июля в производстве Арбитражного суда РК находится 262 дела о банкротстве: 159 дел юрлиц и 103 - физлиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дел о банкротстве увеличилось на 44 процента.

"Это обусловлено как внутренними факторами, так и внешними: влиянием инфляции, изменением потребительского выбора и другими. К внутренним факторам можно отнести нехватку капитала, резкое повышение издержек производства, уменьшение доходов предприятия и падение прибыльности, возникновение и рост задолженности организации", - отметили в налоговой службе.

По мнению Александра Басова, к концу года число банкротств вырастет в 3-4 раза: до 6 октября действует мораторий на подачу заявлений о банкротстве со стороны кредиторов.

Комментарий

Яна Салата, старший юрист "Прецедент консалтинг":

- Возникновение и динамичное развитие института субсидиарной ответственности (СО) при банкротстве обсуждается в основном в профессиональной среде. Между тем, расширение перечня и размытость критериев определения так называемых контролирующих лиц напрямую касается интересов не только учредителей и руководителей, но и неформальных партнеров, родственников, бухгалтеров, юристов - все они рискуют ответить своим имуществом за долги предприятия.

Если ранее для привлечения к СО кредиторов нужно было доказывать, что действия тех или иных лиц нанесли вред должнику, то сейчас уже не кредитор должен доказать суду, что контролирующее лицо нанесло ущерб предприятию, а наоборот - предполагаемый виновник должен представить доказательства своей непричастности к тому, что предприятие оказалось в бедственном положении.

С 2017 года количество оснований, по которым можно привлечь к СО, увеличилось: непорядок в документах, несвоевременная подача заявления о собственном банкротстве, невнесение сведений в госреестры и многое другое.

В стране растет число заявлений в арбитражные суды о привлечении лиц к субсидиарной ответственности. Избежать СО не просто, если предприятие уже находится на грани банкротства. Но возможно снизить риск привлечения, например, не продавая активы организации по заниженной цене, не заключая фиктивных сделок с аффилированными лицами, в случае утраты документов восстанавливать их сразу, проявлять осмотрительность при выборе контрагентов - в общем, вести "чистую" игру.

Тем временем

По информации управления Федеральной налоговой службы по РК, за шесть месяцев 2020 года в республике прекратили деятельность 1 236 организаций (рост относительно аналогичного периода 2019 года на 29 процентов) и 4 462 индивидуальных предпринимателя (на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 1 июля в налоговых органах Республики Крым состоят на учете 31,2 тысячи организаций и 68,8 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Чтобы поддержать бизнес в период пандемии правительство Крыма отменило арендную плату за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивали из-за ситуации с коронавирусом. А для работающих - арендную плату за такое имущество снизили на 50 процентов. Также для бизнеса из пострадавших сфер сроки оплаты большей части налогов перенесли на сентябрь-октябрь. Крупнейшие банки предоставили кредитные каникулы предпринимателям, а с 1 июня финучреждения начали выдавать кредиты на возобновление деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей под два процента годовых.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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