После снятия режима самоизоляции в Ростове-на-Дону возобновили работу 1606 кафе и ресторанов.

С открытием кафе и приходом жары горожане снова потянулись к летним верандам. Фото: Александр Корольков/РГ

Увы, но это лишь 83 процента от общего количества заведений общепита в донском мегаполисе. Свыше 300 предприятий не смогли восстановиться.

Назвать точное количество безработных официантов, посудомоек и рестораторов не представляется возможным, так как большинство из них трудились под серым флагом.

По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константина Тихонова, одной из главных причин краха заведений стала неспособность выполнить свои обязательства - оплачивать кредиты, аренду, рассчитываться с поставщиками и платить зарплату персоналу.

Многие не смогли договориться с собственниками арендуемых помещений об отсрочке платежей и других послаблениях. Сказалось и то, что индустрия развлечений еще не полностью вернулась к докризисной жизни.

Рестораторы также жалуются на требования Роспотребнадзора в части обеспечения санитарной безопасности, считая некоторые из них чересчур строгими. Но здоровье и жизнь людей в приоритете - контроль над соблюдением правил эпидемиологической безопасности в Ростовской области власти не собираются ослаблять.•