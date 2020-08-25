Увы, но это лишь 83 процента от общего количества заведений общепита в донском мегаполисе. Свыше 300 предприятий не смогли восстановиться.
Назвать точное количество безработных официантов, посудомоек и рестораторов не представляется возможным, так как большинство из них трудились под серым флагом.
По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константина Тихонова, одной из главных причин краха заведений стала неспособность выполнить свои обязательства - оплачивать кредиты, аренду, рассчитываться с поставщиками и платить зарплату персоналу.
Многие не смогли договориться с собственниками арендуемых помещений об отсрочке платежей и других послаблениях. Сказалось и то, что индустрия развлечений еще не полностью вернулась к докризисной жизни.
Рестораторы также жалуются на требования Роспотребнадзора в части обеспечения санитарной безопасности, считая некоторые из них чересчур строгими. Но здоровье и жизнь людей в приоритете - контроль над соблюдением правил эпидемиологической безопасности в Ростовской области власти не собираются ослаблять.•