В Ростовской области два человека погибли в выгребной яме

На Дону следователям предстоит выяснить обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в выгребной яме. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

Трагедия произошла в Неклиновском районе Ростовской области. По предварительным данным, 44-летний мужчина с 15-летним подростком занимались прочисткой трубы в выгребной яме частного домовладения. Парень потерял сознание и упал в яму. Взрослый поспешил ему на помощь, но также потерял сознание.

В результате несчастного случая оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.