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25.08.2020 18:22
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в выгребной яме

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

На Дону следователям предстоит выяснить обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в выгребной яме. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме

Трагедия произошла в Неклиновском районе Ростовской области. По предварительным данным, 44-летний мужчина с 15-летним подростком занимались прочисткой трубы в выгребной яме частного домовладения. Парень потерял сознание и упал в яму. Взрослый поспешил ему на помощь, но также потерял сознание.

В результате несчастного случая оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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