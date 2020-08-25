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25.08.2020 14:33
Рубрика: Общество

На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловской области на экзамене, который в основном сдают 11-классники и те, кто планирует поступить в вуз, не первый год присутствует необычный участник. Это пенсионер, которому сейчас 73 года. Мужчина сдавал ЕГЭ уже четыре или пять раз.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Обычно он выбирает несколько предметов, но в этом году - только один, сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики области Татьяну Умнову.

- Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании. Возможно, это было связано с минимизацией взаимодействия с другими участниками в связи с противоэпидемической ситуацией. Возможно, есть какие-то другие причины, - сказала она.

Как передает департамент информационной политики Свердловской области, восемь выпускников сдали два госэкзамена на максимальные баллы. 100 баллов за один предмет набрали 127 человек. Всего ЕГЭ сдавали 17 тысяч выпускников этого года и две тысячи выпускников прошлых лет.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область ЕГЭ в России

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