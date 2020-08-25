Житель Таватуя Валерий Белоус перекрыл вентиль участка газопровода высокого давления, подающий топливо в поселок, где живут 1500 жителей. По его словам, газопровод находится в таком состоянии, что в любой момент где-нибудь может рвануть и обернуться для всех большой бедой.

Однако героизм его никто не оценил, газ в поселок через два дня пустили, а на самого Белоуса завели уголовное дело о самоуправстве. Последним обстоятельством он, как ни странно, остался даже доволен. Потому что считает: пусть и таким кривым путем, но власти начнут расследовать и решать застарелую проблему опасного объекта.

Сегодня в прорези вентиля газопровода по указанию районных властей вбиты огромные деревянные колья, чтобы Белоус не надумал перекрыть его снова. Сам газопровод от этого безопасным, конечно, не стал, и проблема, не решаемая годами, только усугубилась.

По иронии судьбы, обозначенный участок газопровода протяженностью чуть больше трех километров вот уже несколько лет является частной собственностью промышленно-транспортной компании "Свердловскстройтранс", которой и руководит сам Валерий Белоус. Казалось бы, участок твой, ты и следи за его безопасностью, наводи порядок. Но проблема в том, что за всю историю существования, порядка 30 лет, возле газопровода и на нем самом в местах залегания под землей чего только не понастроили. Причем как муниципальные власти, так и частники. Тут и поселковая котельная, и сразу две трансформаторные подстанции, и частные гаражи, огороды и заборы дачников, опоры ЛЭП и т.д. - весь список состоит из десятков объектов. Ну не сносить же Белоусу самовольно все эти постройки? Тут одним уголовным делом о самоуправстве не отделаешься.

Разобраться со всей этой потенциально опасной вольницей могут только власти Невьянского района вместе с собственниками объектов. Если, конечно, они хотят навести порядок на скандальном участке и действительно сделать его безопасным. А желания такого, судя по всему, у них нет. Многочисленные обращения сразу в несколько организаций - от администрации до прокуратуры - ни к чему не привели. Аварийный газопровод продолжали эксплуатировать. Еще год назад Ростехнадзор провел экспертизу промышленной безопасности этого участка газопровода. Цитирую ее заключение:

"Электрохимическая защита находится в нерабочем состоянии, необходимо восстановить работоспособность станции катодной защиты".

"В районе школы опора ВЛ-10 кВ установлена на газопроводе и его охранной зоне".

"У котельной нарушена изоляция газопровода".

"Перед входом газопровода в землю выявлена вмятина"...

Сегодня в прорези вентиля газопровода по указанию районных властей вбиты огромные деревянные колья, чтобы Белоус не надумал перекрыть его снова

Всего в перечне 20 пунктов грубых нарушений, которые предписано устранить, чтобы газопровод можно было эксплуатировать дальше. Реакции - ноль! Исправлять хоть один пункт этого тревожного списка никто и не думал.

Тогда Белоус впервые самовольно решился перекрыть вентиль газопровода. Было это год назад. Местные власти сам факт того, что весь поселок может остаться без газа, тогда страшно напугал, у скандального вентиля спешно собралась комиссия. Был составлен совместный протокол всех заинтересованных сторон (есть в распоряжении редакции) о том, что в течение двух месяцев все нарушения на газопроводе устранят.

Но... прошел год, подавляющее большинство пунктов так и остались не выполнены. И тогда Белоус снова решился перекрыть скандальную трубу.

- Ну а что еще мне оставалось делать?! Ведь случись что, я же и буду виноват, - говорит Валерий Белоус. - Почему мы разбираемся с последствиями, когда уже рванет, как было с "Хромой лошадью", со взрывом газа в Магнитогорске? Почему не разобраться сейчас, когда можно устранить все, что угрожает безопасности людей?

В прокуратуре области на этот вопрос ответили, что Валерий Белоус при любом состоянии газопровода не имел права отключать его самостоятельно. И не имел права лишать подачи газа целый поселок со всеми его социальными и жилыми объектами. А с безопасностью объекта, мол, разберутся в ходе проверки в рамках уголовного дела...

Интересный получился разговор и с заместителем главы Невьянского района по жилищно-коммунальному хозяйству Игорем Беляковым. Если его подытожить, то, во-первых, безопасность трубы - это придумки собственника газопровода. А во-вторых, когда его корреспондент "РГ" в лоб спросила: "Вы можете четко сказать, что газопровод безопасен и не угрожает людям?", то в ответ услышала: "Ну это я вам "скомментировать" не могу, я каждый миллиметр его не обследовал. Да и скажите, где этих нарушений сегодня нет. Назовите хоть один объект". Как говорится, без комментариев...

Но проблема от этого не исчезла. Более того, в ходе подготовки материала выяснилось, что подавляющее большинство газовых сетей в Невьянском районе вообще не имеют собственников. То есть десятки километров бесхозны?!

И как тут, спросите, быть? С кого спрашивать, если, не дай бог, что-то действительно случится?

Справка "РГ"

В Ростехнадзоре на запрос "РГ" сообщили, что следить за газопроводом обязан собственник. В случае обнаружения нарушений ему надо обратиться в территориальное управление Ростехнадзора с заявлением. Если нарушения собственник самостоятельно устранить не может, так как они связаны с хозяйственной деятельностью третьих лиц, он должен обращаться в компетентные органы.