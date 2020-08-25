Новости

В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" 16:32
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента 16:31
В Москве в частной клинике у пенсионерки украли почти миллион рублей 16:20
Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока 16:18
Найдены огромные 7000-летние каменные объекты неизвестного назначения 16:13
В Иркутске семерых фигурантов дела о "Боярышнике" отправили в колонию 16:09
Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 17:41
Рубрика: Культура

Цицерона прочитал

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 190(8244)
Издания XVIII века из личной библиотеки сына основателя горнозаводской промышленности на Урале Никиты Демидова оцифровали в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского. В электронный формат переведены 14 наиболее интересных книг из исторического собрания заводчика. В планах - обеспечить онлайн-доступ почти к семи десяткам редких изданий.

- Любопытна не только подборка литературы горнозаводчика, но и записи, оставленные Демидовым почти в каждой книге. Недавно мы включили в электронный каталог труд Марка Цицерона "Лелий, или О дружестве". На последней странице Демидов пометил: "Книгу прочитал". Сегодня с размышлениями философа, напечатанными два столетия назад, смогут ознакомиться и тысячи современных любителей литературы, - говорит Ольга Морева, заведующая сектором книжных памятников отдела редких книг Белинки.

Уникальность, научная ценность и значимость для краеведения - критерии, по которым издания отбирают для оцифровки

Уникальность, научная ценность и значимость для краеведения - вот основные критерии, по которым сотрудники отбирают издания для оцифровки. Интерес к раритетам велик. Как только сканированные книжные памятники появились на сайте библиотеки, поток онлайн-читателей вырос в несколько раз.

Фото: Пресс-служба ЦВО
На 201 военной базе впервые оцифровали фронтовые документы дистанционно

Процесс оцифровки притормозила пандемия, ведь перед переводом в электронный формат книга должна пройти полный процесс восстановления у мастеров-реставраторов. Дистанционно "подлечить" страницы фолиантов невозможно. Сейчас реставрационные работы в мастерских возобновились, и к концу года сотрудники библиотеки планируют "вывести в свет" из хранилищ не менее шести изданий из собрания Демидова, а в 2021-м - еще более полусотни литературных реликвий.

Оцифровка книг проходит по нацпроекту "Культура". Раритеты из уральских книжных хранилищ вскоре появятся на сайте Национальной электронной библиотеки.

В регионах Культура Литература Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков