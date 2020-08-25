- Любопытна не только подборка литературы горнозаводчика, но и записи, оставленные Демидовым почти в каждой книге. Недавно мы включили в электронный каталог труд Марка Цицерона "Лелий, или О дружестве". На последней странице Демидов пометил: "Книгу прочитал". Сегодня с размышлениями философа, напечатанными два столетия назад, смогут ознакомиться и тысячи современных любителей литературы, - говорит Ольга Морева, заведующая сектором книжных памятников отдела редких книг Белинки.
Уникальность, научная ценность и значимость для краеведения - вот основные критерии, по которым сотрудники отбирают издания для оцифровки. Интерес к раритетам велик. Как только сканированные книжные памятники появились на сайте библиотеки, поток онлайн-читателей вырос в несколько раз.
Процесс оцифровки притормозила пандемия, ведь перед переводом в электронный формат книга должна пройти полный процесс восстановления у мастеров-реставраторов. Дистанционно "подлечить" страницы фолиантов невозможно. Сейчас реставрационные работы в мастерских возобновились, и к концу года сотрудники библиотеки планируют "вывести в свет" из хранилищ не менее шести изданий из собрания Демидова, а в 2021-м - еще более полусотни литературных реликвий.
Оцифровка книг проходит по нацпроекту "Культура". Раритеты из уральских книжных хранилищ вскоре появятся на сайте Национальной электронной библиотеки.