Издания XVIII века из личной библиотеки сына основателя горнозаводской промышленности на Урале Никиты Демидова оцифровали в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского. В электронный формат переведены 14 наиболее интересных книг из исторического собрания заводчика. В планах - обеспечить онлайн-доступ почти к семи десяткам редких изданий.

- Любопытна не только подборка литературы горнозаводчика, но и записи, оставленные Демидовым почти в каждой книге. Недавно мы включили в электронный каталог труд Марка Цицерона "Лелий, или О дружестве". На последней странице Демидов пометил: "Книгу прочитал". Сегодня с размышлениями философа, напечатанными два столетия назад, смогут ознакомиться и тысячи современных любителей литературы, - говорит Ольга Морева, заведующая сектором книжных памятников отдела редких книг Белинки.

Уникальность, научная ценность и значимость для краеведения - критерии, по которым издания отбирают для оцифровки

Уникальность, научная ценность и значимость для краеведения - вот основные критерии, по которым сотрудники отбирают издания для оцифровки. Интерес к раритетам велик. Как только сканированные книжные памятники появились на сайте библиотеки, поток онлайн-читателей вырос в несколько раз.

Процесс оцифровки притормозила пандемия, ведь перед переводом в электронный формат книга должна пройти полный процесс восстановления у мастеров-реставраторов. Дистанционно "подлечить" страницы фолиантов невозможно. Сейчас реставрационные работы в мастерских возобновились, и к концу года сотрудники библиотеки планируют "вывести в свет" из хранилищ не менее шести изданий из собрания Демидова, а в 2021-м - еще более полусотни литературных реликвий.

Оцифровка книг проходит по нацпроекту "Культура". Раритеты из уральских книжных хранилищ вскоре появятся на сайте Национальной электронной библиотеки.