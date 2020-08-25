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25.08.2020 18:32
Рубрика: Культура

Город-конструктор на ладони

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Татьяна Андреева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 190(8244)
Уникальный проект запущен в Екатеринбурге - архитектурный музей для слабовидящих, где представлены макеты самых известных на Урале исторических зданий. Причем модели в масштабе 1:100 копируют не только внешний вид здания. Дом можно запросто разобрать, чтобы исследовать "начинку".

Сергей, завсегдатай Свердловской областной библиотеки для слабовидящих, с интересом знакомится с ратушей Екатеринбурга. С главного административного здания города он легко снимает "кремлевскую" башенку с часами, на ощупь изучает обстановку в кабинетах чиновников, лестницы, балконы. Об истории строительства здания и его сегодняшнем дне повествует сопроводительный текст, напечатанный шрифтом Брайля.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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- У слепого человека пространство заканчивается на кончиках пальцев вытянутой руки. Ему сложно понять всю прелесть нюансов архитектуры, при всем желании он не в состоянии представить, как выглядит здание, тем более изнутри, - объясняет идеолог проекта "Город-конструктор" Алексей Филатов.

В зале библиотеки, помимо ратуши, выставлены макеты еще двух знаковых объектов Екатеринбурга: усадьбы Железновых и дома купцов Агафуровых. Вскоре собрание пополнят другие чудеса архитектуры. Пока создано десять 3D-макетов, а полная коллекция будет состоять из полусотни наиболее интересных зданий Урала. Среди них всемирно известная падающая башня, построенная во времена Демидовых в старинном городе Невьянске, памятник конструктивизма "Белая башня" в Екатеринбурге, Вознесенская церковь, Екатеринбургский цирк. Проект поддержал Фонд президентских грантов.

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