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25.08.2020 08:00
Рубрика: Общество

Определены победители Всероссийского конкурса в номинации "Мои открытые университеты"

Текст: Мария Агранович
В номинации конкурса "Мои открытые университеты" студенты представляли проекты, направленные на совершенствование образовательного процесса в вузах, лучшими признаны четыре работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дарья Гребнева из Свердловской области представила проект мобильной школы 3D-моделирования. Алена Енарьева из Омской области разработала концепт летней школы русского языка и культуры для иностранных граждан. Виктор Костырченко из Тюменской области показал, как можно внедрить в учебную программу местного индустриального университета принципы проектной работы с привлечением предприятий-партнеров. А Людмила Штампель из Саратовской области предложила проект студенческого рекрутингового агентства в своем университете.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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- Мы видим, как меняется образ университетов в сознании молодого поколения страны. Важно, что движущей силой перемен становятся сами студенты, - прокомментировал заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков. - Ребята представили проекты, превращающие образовательные учреждения в стартовые площадки профессиональной, творческой и научной самореализации молодежи.

Как отметила председатель российского общества "Знание" Любовь Духанина, "классическое представление университета как носителя фундаментальных знаний безнадежно устарело в современном контексте общества".

- Высшая школа будущего - это открытый инновационный центр, аккумулирующий передовые практики и технологии, направленные на развитие регионов страны, - отметила Духанина. - Представленные проекты - это новое видение системы высшего образования России.

Для победителей учреждены денежные премии в размере 100, 70 и 50 тысяч рублей от российского общества "Знание", а также специальный приз Российской академии образования в размере 50 тысяч рублей.

Комментарий:

Лариса Пастухова, руководитель конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ:

- Представленные в номинации "Мои открытые университеты" проекты - примеры широкого взгляда на роль вуза в развитии региона, местного сообщества, в том числе в части так называемой "третьей миссии" университета. В этом году в этой номинации 628 участников, 13 авторов со своими проектными идеями прошли в очный тур. Именно эти инициативы могут стать фундаментом формирования нового взгляда на высшую школу, как на институт межпоколенческого диалога и основу развития человеческого потенциала территории.

Справка РГ

Конкурс "Моя страна - моя Россия" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он входит в федеральный проект "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

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