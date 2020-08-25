Более миллиарда рублей выделили в этом году на капремонт учреждений образования в Курганской области. По местным меркам астрономическая сумма - в прежние годы на эти цели направляли 100-150 миллионов. Однако вовремя освоить все средства не удалось.

По словам директора регионального департамента образования и науки Андрея Кочерова, причина - дефицит квалифицированных подрядчиков. Некоторые организации побоялись участвовать в конкурсах из-за большого объема работ, поэтому приходилось объявлять аукционы повторно, а кое-где разделить их на части, чтобы пригласить на один объект двух подрядчиков. Оказалось, так легче найти специалистов. Всего планировалось отремонтировать 130 школ, детских садов, учреждений допобразования и спортзалов. В основном с задачей справились, но пять школ, где до сих пор идут работы, 1 сентября не откроются. Еще в 15 организациях реконструкция на стадии завершения.

Тем не менее учебный год начнется для всех ста с лишним тысяч учеников Зауралья. Ребят из школ, где продолжается ремонт, временно разместят в других помещениях. В райцентре Звериноголовское, например, начальные классы несколько месяцев будут учиться в церковно-приходской школе.