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25.08.2020 17:39
Рубрика: Общество

Хранители истории

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 190(8244)
Музей боевой славы школы № 30 города Дегтярска признан лучшим в Уральском федеральном округе. Кроме того, он вошел в топ-10 краеведческих музеев российских учебных заведений.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге появилась остановка-музей

В одном из классов уже и экспонатам стало тесновато, ведь ребята пополняют патриотическую сокровищницу на протяжении почти пяти десятков лет. Уголок славы возник с легкой руки жителя Дегтярска бойца Уральского добровольческого танкового корпуса Василия Митягина.

На встрече с учениками в далеком 1965 году ветеран обмолвился, что во время войны на месте этой школы стоял штаб, где из уральцев-добровольцев формировалась 29-я мотострелковая бригада танкового соединения. В здании перед отправкой на фронт проходили обучение красноармейцы и офицеры.

Идеей создания своего исторического штаба увлекла школьников учитель истории Екатерина Замотаева. С тех пор уникальный музей живет и развивается, вовлекая в поисковую и исследовательскую работу поколения юных уральцев.

Экспонаты собирали не только у ветеранов из Дегтярска, при музее прописалась команда красных следопытов "Уралец". Исследователи прошли по маршруту боевых действий Киев - Львов - Каменец - Подольский. А в 90-х появился еще один поисковый отряд - "Рокада".

Фото: iStock
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Каждые летние каникулы, за исключением нынешних, ограничительных, ребята выезжали на места боев и вели раскопки. Неудивительно, что в маленьком музее есть редкие экспонаты, предметы быта, оружие, которые не всегда встретишь даже в крупных региональных собраниях.

Свою коллекцию ученики любят и берегут. В школе даже родилась легенда о некоем духе красноармейца, охраняющем исторические реликвии. Он каждую ночь открывает крышки с капсул, где хранится земля, привезенная поисковиками с мест сражений Великой Отечественной войны.

Помимо почета и уважения, школе достался грант от "Единой России" на дальнейшее развитие музея: под экспонаты планируется передать еще одно помещение. Финансовую поддержку получит и школьный музей из села Обуховского, где собрано более тысячи подлинных документов и предметов военной эпохи.

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