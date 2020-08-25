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25.08.2020 16:02
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге появилась остановка-музей

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Жителям Екатеринбурга теперь не нужно гадать, кто такой инженер Алиев, чьим именем названы улица в микрорайоне Уктус и остановка. После реконструкции на остановочном комплексе появился портрет с его биографией и фотографии, рассказывающие историю становления общественного транспорта в регионе.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Такиулла Алиев - советский энергостроитель, внес большой вклад в развитие энергетики и электрификации области. В середине 1940-х руководил строительством первой на Урале троллейбусной линии в Свердловске, соединившей Химмаш с центральной частью.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На стенах обновленной остановки - изображения общественного транспорта военного, послевоенного и современного периодов, в том числе фотографии похожих на броневики троллейбусов, которые курсировали по городу в 1943 году.

- Реконструкция остановочных комплексов - важный аспект благоустройства общественных пространств. Во-первых, остановки должны быть комфортными и безопасными для жителей. Во-вторых, красивые, ухоженные объекты городской среды формируют эстетический вкус у горожан. В-третьих, информационно насыщенные остановки способствуют просвещению населения, информируют нас о выдающихся людях Урала", - считает исполняющий обязанности главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын.

Остановочный комплекс-музей выполнен из прочного стекла и поликарбоната, установлены удобные скамейки для пассажиров. В скором времени появится электронное табло, на котором можно будет видеть время прибытия транспорта.

До конца этого года в Екатеринбурге планируют реконструировать 20 комплексов во всех районах города. А к 1 июля 2021 года обустроят 93 остановки автобусов, троллейбусов и трамваев.

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