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25.08.2020 18:00
Рубрика: Культура

Фонарь с характером

В столице Cреднего Урала появился новый туристический маршрут
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 190(8244)
Можно с уверенностью сказать, что Екатеринбург обзавелся новой достопримечательностью, куда горожане будут приводить гостей с чувством юмора, а уж молодоженам сам бог велел включить ее в обязательный перечень.

Силуэт скромного, но "гордого" фонаря у киноконцертного театра "Космос" еще надо отыскать среди череды покорно ссутулившихся собратьев. Авторы посвятили свое произведение людям, "не сгибающимся под тяжестью обстоятельств". Смысловую глубину новому арт-объекту придает, на мой взгляд, и тот факт, что фонарь-нонконформист продолжает исправно выполнять свою функцию - делать нашу жизнь светлее.

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Несгибаемый труженик, созданный художниками команды SPEKTR, - один из объектов фестиваля уличного искусства "Стенограффия", в эти дни проходящий в Екатеринбурге уже в одиннадцатый раз. Его участники традиционно приехали из разных городов России, и после десяти дней творчества они оставят нам в подарок полтора десятка картин и других объектов в дополнение к уже имеющимся, благодаря которым наш город заслужил репутацию столицы российского стрит-арта.

Кстати

Более ста работ "Стенограффии" разных лет занесены в виртуальный каталог приложения "Яндекс.Карты". Специальные карточки содержат информацию об истории их создания, текущем состоянии и авторах. Каждый арт-объект отмечен особой иконкой в виде баллончика с краской. Виртуальная экскурсия доступна по ссылке.

А те, кто хочет увидеть объекты своими глазами, гуляя по улицам не виртуально, а попросту, пешочком, теперь тоже не окажутся на распутье. В Екатеринбурге появилась нарисованная на тротуарах фиолетовая линия длиной девять километров: как настоящий экскурсовод, она проведет желающих через три десятка самых популярных арт-произведений.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

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