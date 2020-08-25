В ямальском поселке в результате пожара в жилом доме погиб человек

В ночь с 24 на 25 августа в ямальском поселке Лесной сгорел жилой двухэтажный деревянный дом на двадцать квартир.

"Двое получили травмы первой и второй степени тяжести, один из них был доставлен в больницу. Один человек погиб", - передает пресс-служба администрации Надымского района.

По данным МЧС автономного округа, сгоревшее здание было общежитием. Когда первые подразделения прибыли на место, горели оба этажа, была угроза перехода огня на кровлю. Как уточняют спасатели, о пожаре в экстренные службы сообщили поздно. А так как строение деревянное, то пламя распространилось очень быстро.

Жильцы сами покинули дом до приезда огнеборцев. Тело одного из обитателей дома нашли рано утром на пепелище. "Установлена личность погибшего - это мужчина-инвалид 1969 года рождения. Очаг возгорания находится в помещении, в котором он проживал", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"Чуть более часа понадобилось для локализации пожара. По предварительной информации огнем повреждено здание по всей площади - 504 квадратных метров. Полная ликвидация была спустя три часа", - сообщает пресс-служба МЧС Ямала.

На месте работает дознаватель, причина и ущерб устанавливаются. Районная комиссия по ЧС разместила четверых погорельцев во временном пункте, их обеспечили едой. Также им выделят матпомощь и поспособствуют в восстановлении утраченных документов.