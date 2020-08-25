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25.08.2020 08:49
Рубрика: Происшествия

В ямальском поселке в результате пожара в жилом доме погиб человек

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Администрация Надымского района Фото: Администрация Надымского района
Фото: Администрация Надымского района

В ночь с 24 на 25 августа в ямальском поселке Лесной сгорел жилой двухэтажный деревянный дом на двадцать квартир.

"Двое получили травмы первой и второй степени тяжести, один из них был доставлен в больницу. Один человек погиб", - передает пресс-служба администрации Надымского района.

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По данным МЧС автономного округа, сгоревшее здание было общежитием. Когда первые подразделения прибыли на место, горели оба этажа, была угроза перехода огня на кровлю. Как уточняют спасатели, о пожаре в экстренные службы сообщили поздно. А так как строение деревянное, то пламя распространилось очень быстро.

Жильцы сами покинули дом до приезда огнеборцев. Тело одного из обитателей дома нашли рано утром на пепелище. "Установлена личность погибшего - это мужчина-инвалид 1969 года рождения. Очаг возгорания находится в помещении, в котором он проживал", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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"Чуть более часа понадобилось для локализации пожара. По предварительной информации огнем повреждено здание по всей площади - 504 квадратных метров. Полная ликвидация была спустя три часа", - сообщает пресс-служба МЧС Ямала.

На месте работает дознаватель, причина и ущерб устанавливаются. Районная комиссия по ЧС разместила четверых погорельцев во временном пункте, их обеспечили едой. Также им выделят матпомощь и поспособствуют в восстановлении утраченных документов.

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